Tras la sanción a Estudiantes, Javier Milei no irá al sorteo del Mundial 2026

El presidente de la Nación, Javier Milei , decidió cancelar su viaje a Washington previsto para la próxima semana, donde se realizará el sorteo del Mundial 2026 . La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en un gesto que se interpreta como parte del conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras las sanciones a Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas a Rosario Central .

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington D.C.”, informó Manuel Adorni vía X .

La cancelación del viaje, en el que la selección argentina será cabeza de serie y conocerá su grupo para la fase inicial de la Copa del Mundo 2026 , se produce en el marco del conflicto creciente con la AFA . La medida se interpreta como una respuesta silenciosa del mandatario hacia Claudio “Chiqui” Tapia , titular del ente rector del fútbol argentino .

Milei publicó en sus redes sociales un mensaje de respaldo a Estudiantes , club que mantiene un enfrentamiento público entre Tapia y su presidente, Juan Sebastián Verón . “ Honor a la Escuela de Don Osvaldo ”, escribió el mandatario en X, junto a una camiseta albirroja, en referencia a Osvaldo Zubeldía , histórico entrenador del club.

En aquella etapa triunfal del equipo jugaron figuras como Carlos Bilardo, a quien Milei ha citado en varias oportunidades, y Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián.

Sanciones y respuesta institucional

Hoy se dieron a conocer las sanciones dictadas por el Tribunal de Disciplina de la AFA contra jugadores y directivos de Estudiantes. Entre las medidas más resonantes figura la suspensión de Juan Sebastián Verón por seis meses de “toda actividad relacionada con el fútbol”.

Desde la AFA afirmaron que la decisión no tiene cumplimiento inmediato y que existe la posibilidad de una amnistía antes del inicio del próximo torneo; sin embargo, esa alternativa no alcanzaría a Verón.

