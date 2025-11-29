"Manejé mal": Franco Colapinto se sinceró sobre su mala clasificación en Qatar

Por Sitio Andino Deportes







Franco Colapinto empieza a cerrar su 2025 desde Qatar, donde volvió a tener una clasificación complicada tras terminar último previo a la carrera principal y quedó detrás de Pierre Gasly, que logró el 9° puesto para Alpine. Tras el qualy, el argentino habló con la prensa y reconoció que su bajo rendimiento fue responsabilidad propia.

Franco Colapinto tras la clasificación del GP de Qatar: “Manejé mal toda la qualy” El piloto argentino analizó su actuación en la clasificación del GP de Qatar, en la que cometió errores que le impidieron marcar un tiempo competitivo para avanzar de ronda. Entre ellos, exceder los límites de pista y subirse a los pianos, una maniobra que llevó a las autoridades a anular su mejor vuelta.

Embed #Fórmula1 | Franco Colapinto se mostró autocrítico tras la clasificación en el GP de Qatar: "Manejé mal toda la Qualy" pic.twitter.com/nw4tjanLhP — Sitio Andino (@sitioandinomza) November 29, 2025 “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino, me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena. Me voy triste porque fue todo mío. No manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”, expresó el pilarense.

Después, destacó el buen desempeño de su compañero Gasly, que avanzó hasta el Q3 y se quedó con el 9° lugar: “Creo que a mí me costó un poco más, pero igualmente no manejé bien. Ese fue el tema principal”.

Embed #Fórmula1 | Así salvaba Franco Colapinto al Alpine en la Q1 del #QatarGP.pic.twitter.com/zqG9ob4ULI — Sitio Andino (@sitioandinomza) November 29, 2025 Cómo quedó la clasificación al GP de Qatar Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hulkenberg (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber) Franco Colapinto (Alpine) Dónde y a qué hora ver en vivo el Gran Premio de Qatar El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, desde las 13.00 (hora local). También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente. Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.