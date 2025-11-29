"Manejé mal": Franco Colapinto se sinceró sobre su mala clasificación en Qatar

Franco Colapinto empieza a cerrar su 2025 desde Qatar, donde volvió a tener una clasificación complicada tras terminar último previo a la carrera principal y quedó detrás de Pierre Gasly, que logró el 9° puesto para Alpine. Tras el qualy, el argentino habló con la prensa y reconoció que su bajo rendimiento fue responsabilidad propia.
Franco Colapinto tras la clasificación del GP de Qatar: “Manejé mal toda la qualy”
El piloto argentino analizó su actuación en la clasificación del GP de Qatar, en la que cometió errores que le impidieron marcar un tiempo competitivo para avanzar de ronda. Entre ellos, exceder los límites de pista y subirse a los pianos, una maniobra que llevó a las autoridades a anular su mejor vuelta.
“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino, me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena. Me voy triste porque fue todo mío. No manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”, expresó el pilarense.
Después, destacó el buen desempeño de su compañero Gasly, que avanzó hasta el Q3 y se quedó con el 9° lugar: “Creo que a mí me costó un poco más, pero igualmente no manejé bien. Ese fue el tema principal”.