27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

GP de Qatar con Franco Colapinto: calendario, horarios y cómo ver en vivo la penúltima fecha de la F1 2025

El piloto argentino Franco Colapinto se presenta en una nueva fecha de la Fórmula 1. Mirá todos los detalles.

Franco Colapinto encara la penúltima fecha del año aún sin sumar puntos en 2025.

Franco Colapinto encara la penúltima fecha del año aún sin sumar puntos en 2025.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto vuelve a la acción en el Gran Premio de Qatar, penúltima parada del Mundial de Fórmula 1 2025, que se disputa este fin de semana en el circuito de Lusail. Con el argentino ratificado en Alpine y aún sin puntos en el año, la carrera llega con expectativas altas y una lucha feroz por el título.

Cómo llega la Fórmula 1 a Qatar

La fecha 23 encuentra al campeonato al rojo vivo: Lando Norris (McLaren) lidera, pero Oscar Piastri y Max Verstappen lo siguen muy de cerca, en una definición que promete tensión hasta el final. Colapinto, por su parte, llega después de una participación sólida en Las Vegas y con la confianza renovada tras la confirmación de Alpine para 2026.

Lee además
Franco Colapinto busca sus primeros puntos de la temporada con Alpine.
automovilismo

Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"
El argentino Franco Colapinto llega a Qatar con expectativas renovadas. video
automovilismo

Franco Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta al GP de Qatar y qué necesita para sumar puntos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/1993878906991165812&partner=&hide_thread=false

Días y horarios del GP de Qatar 2025

Viernes 28 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30

  • Clasificación Sprint: 14.30 a 15.14

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00 a 12.00

  • Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

  • 16/03 – Australia

  • 23/03 – China

  • 06/04 – Japón

  • 13/04 – Bahréin

  • 20/04 – Arabia Saudita

  • 04/05 – Miami

  • 18/05 – Ímola

  • 25/05 – Mónaco

  • 01/06 – España

  • 15/06 – Canadá

  • 29/06 – Austria

  • 06/07 – Reino Unido

  • 27/07 – Bélgica

  • 03/08 – Hungría

  • 31/08 – Países Bajos

  • 07/09 – Italia

  • 21/09 – Azerbaiyán

  • 05/10 – Singapur

  • 19/10 – Estados Unidos

  • 26/10 – México

  • 09/11 – Brasil

  • 22/11 – Las Vegas

  • 30/11 – Qatar

  • 07/12 – Abu Dhabi

Temas
Seguí leyendo

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la F1: ya prepara el viaje a Qatar tras el GP de Las Vegas

Franco Colapinto explotó tras el GP de F1 de Las Vegas: durísima crítica al auto y a la estrategia de Alpine

Colapinto sufrió daños en la largada y cerró un frustrante GP de Las Vegas

Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Las Vegas

GP de Las Vegas: horarios, TV y qué se juega Franco Colapinto este fin de semana en la Fórmula 1

Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto

Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas: horarios y detalles

LO QUE SE LEE AHORA
Claudio Tapia habló en los Premios Alumni y defendió su continuidad en la AFA.
CONFLICTO

Claudio Tapia aseguró que le quedan muchos años más en la AFA y desató una fuerte polémica

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

El INDEC asegura que crece el comercio electrodoméstico. El Central advierte que no se pagan
Contradicciones económicas

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Por Natalia Mantineo