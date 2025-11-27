GP de Qatar con Franco Colapinto: calendario, horarios y cómo ver en vivo la penúltima fecha de la F1 2025

Franco Colapinto encara la penúltima fecha del año aún sin sumar puntos en 2025.

Franco Colapinto vuelve a la acción en el Gran Premio de Qatar , penúltima parada del Mundial de Fórmula 1 2025 , que se disputa este fin de semana en el circuito de Lusail . Con el argentino ratificado en Alpine y aún sin puntos en el año, la carrera llega con expectativas altas y una lucha feroz por el título.

La fecha 23 encuentra al campeonato al rojo vivo: Lando Norris (McLaren) lidera, pero Oscar Piastri y Max Verstappen lo siguen muy de cerca, en una definición que promete tensión hasta el final. Colapinto, por su parte, llega después de una participación sólida en Las Vegas y con la confianza renovada tras la confirmación de Alpine para 2026.

| Franco Colapinto para Filo News! “Competir al máximo nivel en tu deporte creo que es una de las cosas mas difíciles, el resto yo lo disfruto” “El hecho de tener a tanta gente argentina que me apoya es algo que disfruto un montón, que aprecio y que siempre agradezco.” pic.twitter.com/4jxPBYwAPF

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025