GP de Qatar con Franco Colapinto: calendario, horarios y cómo ver en vivo la penúltima fecha de la F1 2025

Franco Colapinto vuelve a la acción en el Gran Premio de Qatar, penúltima parada del Mundial de Fórmula 1 2025, que se disputa este fin de semana en el circuito de Lusail. Con el argentino ratificado en Alpine y aún sin puntos en el año, la carrera llega con expectativas altas y una lucha feroz por el título.
Cómo llega la Fórmula 1 a Qatar
La fecha 23 encuentra al campeonato al rojo vivo: Lando Norris (McLaren) lidera, pero Oscar Piastri y Max Verstappen lo siguen muy de cerca, en una definición que promete tensión hasta el final. Colapinto, por su parte, llega después de una participación sólida en Las Vegas y con la confianza renovada tras la confirmación de Alpine para 2026.