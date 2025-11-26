26 de noviembre de 2025
Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"

El argentino Franco Colapinto anticipó que las condiciones del circuito de Lusail jugarán un papel clave. Mirá lo que se viene en la Fórmula 1.

Franco Colapinto busca sus primeros puntos de la temporada con Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto ya vive la previa del Gran Premio de Qatar, la penúltima cita del campeonato de Fórmula 1, y aseguró que el equipo Alpine llega “listo para dejarlo todo”. El pilarense remarcó que las particularidades del circuito de Lusail serán determinantes para el rendimiento de todo el fin de semana.

El desafío de Lusail para Franco Colapinto: alta velocidad y condiciones extremas

Colapinto explicó que las condiciones cambiantes serán clave en Qatar, en un trazado veloz y exigente: “Las condiciones diferentes en Qatar jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque el circuito también es de alta velocidad”, sostuvo en redes de Alpine.

Además, recordó que será la última carrera con formato Sprint del año, por lo que una buena primera práctica será esencial: “Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo”, remarcó.

Lo que dejó Las Vegas y la preparación final

El argentino también analizó su experiencia en Las Vegas, donde las bajas temperaturas y la lluvia complicaron la clasificación: “Logramos pasar a la Q2 con muy poca adherencia”, señaló.

En carrera, un toque en la curva 1 condicionó su ritmo: “Sufrimos daños en la parte trasera del auto durante el caos inicial y fue difícil recuperarse”. Aun así, valoró lo aprendido y aseguró que el equipo hará un análisis profundo para llegar con todo a Qatar: “Hay mucho para aprender y buscaremos aprovechar al máximo las últimas dos rondas”.

Lo que se viene para Franco Colapinto

La acción en Lusail comenzará este viernes a las 10.30 (hora argentina) con la única práctica libre. A las 14.30 será la clasificación para la Sprint del sábado, que se correrá desde las 11. Ese mismo día, a las 15, se disputará la Qualy para el Gran Premio del domingo, programado para las 13, donde Colapinto buscará finalmente sumar puntos.

