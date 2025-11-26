Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"

El piloto argentino Franco Colapinto ya vive la previa del Gran Premio de Qatar , la penúltima cita del campeonato de Fórmula 1, y aseguró que el equipo Alpine llega “listo para dejarlo todo”. El pilarense remarcó que las particularidades del circuito de Lusail serán determinantes para el rendimiento de todo el fin de semana.

Colapinto explicó que las condiciones cambiantes serán clave en Qatar , en un trazado veloz y exigente: “Las condiciones diferentes en Qatar jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque el circuito también es de alta velocidad”, sostuvo en redes de Alpine.

Además, recordó que será la última carrera con formato Sprint del año , por lo que una buena primera práctica será esencial: “Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo”, remarcó.

El argentino también analizó su experiencia en Las Vegas , donde las bajas temperaturas y la lluvia complicaron la clasificación: “Logramos pasar a la Q2 con muy poca adherencia”, señaló.

"Tener tanta gente en Argentina que me apoya es algo que disfruto un montón" Franco #Colapinto señaló que "la Fórmula 1 quedó muy impresionada con los fans argentinos" y destacó el "amor" de su familia para cumplir su "gran sueño".

En carrera, un toque en la curva 1 condicionó su ritmo: “Sufrimos daños en la parte trasera del auto durante el caos inicial y fue difícil recuperarse”. Aun así, valoró lo aprendido y aseguró que el equipo hará un análisis profundo para llegar con todo a Qatar: “Hay mucho para aprender y buscaremos aprovechar al máximo las últimas dos rondas”.

Lo que se viene para Franco Colapinto

La acción en Lusail comenzará este viernes a las 10.30 (hora argentina) con la única práctica libre. A las 14.30 será la clasificación para la Sprint del sábado, que se correrá desde las 11. Ese mismo día, a las 15, se disputará la Qualy para el Gran Premio del domingo, programado para las 13, donde Colapinto buscará finalmente sumar puntos.