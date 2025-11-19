Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto

La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una fecha decisiva del campeonato.

La Fórmula 1 desembarca en Las Vegas para vivir una carrera decisiva en la lucha por el título 2025, con el argentino Franco Colapinto presente a bordo del Alpine . El circuito urbano, la definición del campeonato y la presión sobre los líderes conforman un fin de semana cargado de expectativa.

El Gran Premio de Las Vegas será una de las fechas más determinantes de la temporada 2025 de Fórmula 1 , no solo por su espectacularidad, sino porque llega en un momento clave del campeonato. Con Lando Norris , Oscar Piastri y Max Verstappen como principales contendientes, la carrera en el Circuito Callejero de Las Vegas puede definir buena parte del futuro del título.

La acción comenzará este jueves, con la Práctica Libre 1 a las 22:30 , mientras que la segunda sesión de entrenamientos será el viernes a la 1:00 . El circuito, de 6,201 kilómetros y 17 curvas , se convirtió en uno de los trazados más particulares del calendario desde su regreso en 2023.

La primera edición del Gran Premio de Las Vegas tuvo lugar en 1981 , en el circuito de Caesars Palace , pero aquella experiencia duró apenas dos carreras. Recién en 2023 , la ciudad volvió al calendario de la F1 con un trazado urbano impresionante, que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen , entonces piloto de Red Bull .

En la temporada pasada, el triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), pero el gran protagonista fue nuevamente Verstappen, ya que allí se aseguró su cuarto campeonato mundial. Hoy la historia es muy distinta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/1991152886709952644&partner=&hide_thread=false ¡Franco Colapinto ya se encuentra en Las Vegas!



Parece que la esta pasando bien en la previa del GP #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/fcr0pRY3DN — Colapinto News (@Colapinto_news) November 19, 2025

Cómo llega la pelea por el título en la Fórmula 1 2025

La lucha por el campeonato atraviesa un escenario completamente diferente al dominio aplastante que ejerció Verstappen durante años. El neerlandés llega a Las Vegas con 341 puntos, lejos de la cima y prácticamente sin chances reales de pelear por el título.

El líder del torneo es Lando Norris (McLaren), con 390 puntos, quien tuvo una temporada sólida y consistente. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, se ubica segundo con 366 unidades, a solo 24 puntos de diferencia. Entre ambos se define buena parte del futuro inmediato de la Fórmula 1.

La combinación de rendimiento, estrategia y regularidad convirtió a McLaren en la referencia de la temporada, dejando a Red Bull relegado a un rol secundario. En este contexto, la carrera en Las Vegas puede acercar a Norris al título o darle aire a Piastri para llegar con vida a las últimas fechas.

Franco Colapinto y un fin de semana clave con Alpine

Uno de los focos de atención para el público argentino estará puesto en Franco Colapinto, quien vive un año extremadamente difícil con Alpine. Sin embargo, pese a los malos resultados globales del equipo francés, el piloto de 2025 logró sumar actuaciones que convencieron a la escudería: fue confirmado como piloto de reserva para 2026, asegurándose continuidad en Fórmula 1.

Colapinto llega a Las Vegas con la misión de terminar el año de la mejor manera, sumar kilómetros y mantener la atención de Alpine en su proceso de crecimiento. La pista urbana es siempre un desafío para cualquier piloto, pero también un escenario donde las sorpresas son posibles gracias a las temperaturas, los frenajes bruscos y la naturaleza del trazado.

Para el argentino, obtener un buen resultado sería un envión anímico importante tras una temporada que lo tuvo luchando más con la falta de competitividad del auto que con los rivales directos.

Horarios, sensaciones y lo que está en juego en la Fórmula 1

El GP de Las Vegas 2025 será decisivo para:

La batalla por el título entre Norris y Piastri.

Las últimas chances matemáticas de Verstappen.

El cierre deportivo de Colapinto en Alpine.

La consolidación de McLaren como la escudería dominante del año.

La carrera nocturna, las rectas largas y el factor urbano suelen generar condiciones inesperadas: pisos fríos, graining extremo, errores de pilotaje y caos estratégico. Todo eso convierte a Las Vegas en una cita impredecible, donde un Safety Car o un accidente puede cambiar cualquier pronóstico.

Con solo 83 puntos en juego, esta fecha puede marcar el quiebre definitivo del campeonato.