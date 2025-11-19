19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto

El GP de Las Vegas 2025 de la dura Fórmula 1 será decisivo en la lucha por el título y tendrá al argentino Franco Colapinto en pista. Mirá todos los detalles.

La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una fecha decisiva del campeonato.

La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una fecha decisiva del campeonato.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 desembarca en Las Vegas para vivir una carrera decisiva en la lucha por el título 2025, con el argentino Franco Colapinto presente a bordo del Alpine. El circuito urbano, la definición del campeonato y la presión sobre los líderes conforman un fin de semana cargado de expectativa.

El Gran Premio de Las Vegas será una de las fechas más determinantes de la temporada 2025 de Fórmula 1, no solo por su espectacularidad, sino porque llega en un momento clave del campeonato. Con Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen como principales contendientes, la carrera en el Circuito Callejero de Las Vegas puede definir buena parte del futuro del título.

Lee además
Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, en la recta final de su primera temporada en la Fórmula 1.
automovilismo

Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas: horarios y detalles
Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto, cara a cara en Interlagos: respeto, talento y una rivalidad que promete.
automovilismo

Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona" y reavivó la rivalidad sudamericana en la F1

Un circuito con historia y un regreso esperado de la Fórmula 1

La primera edición del Gran Premio de Las Vegas tuvo lugar en 1981, en el circuito de Caesars Palace, pero aquella experiencia duró apenas dos carreras. Recién en 2023, la ciudad volvió al calendario de la F1 con un trazado urbano impresionante, que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen, entonces piloto de Red Bull.

En la temporada pasada, el triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), pero el gran protagonista fue nuevamente Verstappen, ya que allí se aseguró su cuarto campeonato mundial. Hoy la historia es muy distinta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/1991152886709952644&partner=&hide_thread=false

Cómo llega la pelea por el título en la Fórmula 1 2025

La lucha por el campeonato atraviesa un escenario completamente diferente al dominio aplastante que ejerció Verstappen durante años. El neerlandés llega a Las Vegas con 341 puntos, lejos de la cima y prácticamente sin chances reales de pelear por el título.

El líder del torneo es Lando Norris (McLaren), con 390 puntos, quien tuvo una temporada sólida y consistente. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, se ubica segundo con 366 unidades, a solo 24 puntos de diferencia. Entre ambos se define buena parte del futuro inmediato de la Fórmula 1.

La combinación de rendimiento, estrategia y regularidad convirtió a McLaren en la referencia de la temporada, dejando a Red Bull relegado a un rol secundario. En este contexto, la carrera en Las Vegas puede acercar a Norris al título o darle aire a Piastri para llegar con vida a las últimas fechas.

Franco Colapinto y un fin de semana clave con Alpine

Uno de los focos de atención para el público argentino estará puesto en Franco Colapinto, quien vive un año extremadamente difícil con Alpine. Sin embargo, pese a los malos resultados globales del equipo francés, el piloto de 2025 logró sumar actuaciones que convencieron a la escudería: fue confirmado como piloto de reserva para 2026, asegurándose continuidad en Fórmula 1.

Colapinto llega a Las Vegas con la misión de terminar el año de la mejor manera, sumar kilómetros y mantener la atención de Alpine en su proceso de crecimiento. La pista urbana es siempre un desafío para cualquier piloto, pero también un escenario donde las sorpresas son posibles gracias a las temperaturas, los frenajes bruscos y la naturaleza del trazado.

Para el argentino, obtener un buen resultado sería un envión anímico importante tras una temporada que lo tuvo luchando más con la falta de competitividad del auto que con los rivales directos.

Horarios, sensaciones y lo que está en juego en la Fórmula 1

El GP de Las Vegas 2025 será decisivo para:

  • La batalla por el título entre Norris y Piastri.

  • Las últimas chances matemáticas de Verstappen.

  • El cierre deportivo de Colapinto en Alpine.

  • La consolidación de McLaren como la escudería dominante del año.

La carrera nocturna, las rectas largas y el factor urbano suelen generar condiciones inesperadas: pisos fríos, graining extremo, errores de pilotaje y caos estratégico. Todo eso convierte a Las Vegas en una cita impredecible, donde un Safety Car o un accidente puede cambiar cualquier pronóstico.

Con solo 83 puntos en juego, esta fecha puede marcar el quiebre definitivo del campeonato.

Temas
Seguí leyendo

Alpine apuesta fuerte por Franco Colapinto en 2026: el plan para darle un coche a su altura

Franco Colapinto tras el GP de Brasil: el mensaje que ilusiona a los fanáticos y su promesa para 2026

F1: Franco Colapinto volvió a sumar experiencia en Brasil: así le fue al argentino en Interlagos

Lando Norris ganó el GP de Brasil y se escapa en el Mundial: mirá lo que pasó en la Fórmula 1

Fórmula 1: Franco Colapinto mejora su posición por un cambio inesperado en Brasil

El XVIII Torneo Abierto de Judo promete una jornada histórica en Mendoza

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Finalíssima 2026: Luis de la Fuente habló del duelo con Argentina y dejó una frase que ilusiona a España

LO QUE SE LEE AHORA
Una figura del Tomba rescindió tras el descenso y dejó un vacío deportivo enorme.
mala fortuna

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Te Puede Interesar

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.
Fue enviado a la Legislatura

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Por Sitio Andino Política
Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Por Cecilia Zabala