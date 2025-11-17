Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas: horarios y detalles

El argentino Franco Colapinto encara el antepenúltimo fin de semana del año en la Fórmula 1, que este fin de semana disputará el Gran Premio de Las Vegas. Confirmado para 2026 con Alpine, el piloto argentino buscará cerrar la temporada con buenas sensaciones tras un año complicado para la escudería francesa y su monoplaza A525.
Franco Colapinto, con la mente en cerrar bien el año
El joven argentino, que viene de finalizar 15° en Interlagos, reconoció en redes sociales que busca terminar el año con regularidad y confianza:
De todos modos, en el equipo francés ya proyectan el futuro: en 2026 cambiarán a motores Mercedes, lo que abre una nueva etapa con expectativas de competitividad y estabilidad para Colapinto y Pierre Gasly, su compañero de escudería.