Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas: horarios y detalles

El piloto argentino Franco Colapinto afronta las últimas tres carreras de la temporada con Alpine. Conocé los horarios y cómo sigue su camino en la Fórmula 1.

Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, en la recta final de su primera temporada en la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto encara el antepenúltimo fin de semana del año en la Fórmula 1, que este fin de semana disputará el Gran Premio de Las Vegas. Confirmado para 2026 con Alpine, el piloto argentino buscará cerrar la temporada con buenas sensaciones tras un año complicado para la escudería francesa y su monoplaza A525.

Franco Colapinto, con la mente en cerrar bien el año

El joven argentino, que viene de finalizar 15° en Interlagos, reconoció en redes sociales que busca terminar el año con regularidad y confianza:

Se vienen las últimas tres del año. Vamos con todo, a cerrar bien una temporada complicada”, escribió en su cuenta oficial.

De todos modos, en el equipo francés ya proyectan el futuro: en 2026 cambiarán a motores Mercedes, lo que abre una nueva etapa con expectativas de competitividad y estabilidad para Colapinto y Pierre Gasly, su compañero de escudería.

El campeonato se define con McLaren y Max Verstappen

Mientras Colapinto busca mejorar en su cierre de año, la lucha por el título mundial está al rojo vivo.

Los protagonistas son Lando Norris (McLaren), líder con 390 puntos; Oscar Piastri (McLaren), con 366; y Max Verstappen (Red Bull), tercero con 341.

Con más de 80 puntos en juego, los tres llegan con chances matemáticas, aunque el dominio de McLaren en la recta final lo perfila como gran candidato al campeonato de pilotos 2025.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas 2025 (hora argentina)

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica libre 2: 01:00

  • Práctica libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: horario a confirmar

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 01:00

Lo que viene para Franco Colapinto

Tras Las Vegas, la Fórmula 1 continuará con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, donde Colapinto cerrará su primera temporada completa en la máxima categoría.

