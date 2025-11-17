Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas: horarios y detalles

Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, en la recta final de su primera temporada en la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto encara el antepenúltimo fin de semana del año en la Fórmula 1 , que este fin de semana disputará el Gran Premio de Las Vegas . Confirmado para 2026 con Alpine , el piloto argentino buscará cerrar la temporada con buenas sensaciones tras un año complicado para la escudería francesa y su monoplaza A525 .

El joven argentino, que viene de finalizar 15° en Interlagos , reconoció en redes sociales que busca terminar el año con regularidad y confianza:

va por un buen año Alpine apuesta fuerte por Franco Colapinto en 2026: el plan para darle un coche a su altura

automovilismo Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona" y reavivó la rivalidad sudamericana en la F1

“ Se vienen las últimas tres del año. Vamos con todo, a cerrar bien una temporada complicada ”, escribió en su cuenta oficial.

La temporada 2025 no fue sencilla para Alpine , que padeció problemas de rendimiento, errores de estrategia y fallas en boxes que condicionaron sus resultados.

De todos modos, en el equipo francés ya proyectan el futuro: en 2026 cambiarán a motores Mercedes, lo que abre una nueva etapa con expectativas de competitividad y estabilidad para Colapinto y Pierre Gasly, su compañero de escudería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmejordelresto/status/1990436243650347274&partner=&hide_thread=false Semana de carrera en Las Vegas!



Una vuelta al trazado urbano desde los ojos de Franco Colapinto.#F1 #LasVegasGP #Colapinto



pic.twitter.com/UTFRs5K19S — El Mejor del Resto (@elmejordelresto) November 17, 2025

El campeonato se define con McLaren y Max Verstappen

Mientras Colapinto busca mejorar en su cierre de año, la lucha por el título mundial está al rojo vivo.

Los protagonistas son Lando Norris (McLaren), líder con 390 puntos; Oscar Piastri (McLaren), con 366; y Max Verstappen (Red Bull), tercero con 341.

Con más de 80 puntos en juego, los tres llegan con chances matemáticas, aunque el dominio de McLaren en la recta final lo perfila como gran candidato al campeonato de pilotos 2025.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas 2025 (hora argentina)

Jueves 20 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica libre 2: 01:00

Práctica libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: horario a confirmar

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

Lo que viene para Franco Colapinto

Tras Las Vegas, la Fórmula 1 continuará con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, donde Colapinto cerrará su primera temporada completa en la máxima categoría.