Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona" y reavivó la rivalidad sudamericana en la F1

Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto, cara a cara en Interlagos: respeto, talento y una rivalidad que promete.

El piloto brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) habló sobre su relación con Franco Colapinto (Alpine) y no dudó en compararla con una posible “ guerra Pelé-Maradona ” dentro de la Fórmula 1 . Con admiración y respeto, el paulista reconoció que la histórica tensión entre Argentina y Brasil podría trasladarse al máximo nivel del automovilismo mundial.

En declaraciones a Motorsport, el joven Bortoleto , campeón de la Fórmula 2 2023 , destacó la evolución de Colapinto en su primera temporada completa en la categoría reina. A sus 21 años, el brasileño valoró la renovación del argentino con Alpine para 2026 y elogió su capacidad para presionar a Pierre Gasly , su compañero de equipo.

“Lo de Franco fue muy bueno, especialmente en la segunda mitad del año. Está al nivel de los mejores y lo demuestra cada fin de semana”, señaló el piloto de Sauber, cuyo rendimiento en Interlagos lo volvió a ubicar entre los diez mejores.

Bortoleto aseguró que ambos comparten una historia común desde el karting, cuando competían en los campeonatos europeos juveniles. “Nos conocemos desde chicos. Siempre es mejor tener un rival que respetás y con el que creciste. Es más lindo competir así” , explicó.

El paulista fue más allá y trazó un paralelismo que generó repercusión inmediata: “Podría ser una guerra Pelé-Maradona, pero siempre dentro del respeto. Representamos a dos países con mucha pasión por el deporte, y eso se siente en cada carrera”.

Franco Colapinto, el talento argentino que revive el duelo Argentina-Brasil en la pista

Desde el entorno de Franco Colapinto se tomó con humor y gratitud la comparación. El bonaerense de Pilar, actualmente con contrato vigente en Alpine, reconoció el aprecio de Bortoleto y coincidió en que ambos son los nuevos referentes sudamericanos en la F1 2025.

“Brasil es especial para mí. Corrí allí muchas veces y siempre sentí el cariño de la gente. En la pista no existe la rivalidad del fútbol; el automovilismo nos une”, dijo el argentino ante medios europeos.

Colapinto cerrará el año con un promedio destacado en clasificación y varios puntos clave que le aseguraron su continuidad. Desde Alpine remarcaron su capacidad técnica, su comunicación con los ingenieros y su madurez pese a su juventud.

El Gran Premio de Brasil fue testigo del buen momento de ambos, y la charla en el paddock entre los dos pilotos dio la vuelta al mundo: la prensa europea ya los ubica como los herederos del duelo Senna-Reutemann en la historia moderna.

Un nuevo capítulo para Sudamérica en la Fórmula 1

La presencia simultánea de Bortoleto y Colapinto le devuelve al continente una dupla competitiva después de más de una década sin representantes sudamericanos de primer nivel. Ambos formaron parte de la FIA Academy y mantienen vínculos con el programa de jóvenes talentos que impulsa la Federación Internacional.

El brasileño, integrante de Sauber, aspira a consolidarse como el líder de la estructura en 2026, mientras que Colapinto buscará afianzarse como el principal referente de Alpine en la lucha por puntos regulares.

El calendario cerrará con las últimas tres citas: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde la expectativa por ver otro mano a mano entre ambos promete mantener viva la narrativa de la rivalidad argentina-brasileña, ahora trasladada a los circuitos de la F1.