Franco Colapinto explotó tras el GP de F1 de Las Vegas: durísima crítica al auto y a la estrategia de Alpine

Franco Colapinto terminó 17° y criticó el grip, el balance y la táctica de Alpine en Las Vegas.

El argentino Franco Colapinto vivió una de sus noches más frustrantes en la Fórmula 1 . Tras finalizar 17° en el Gran Premio de Las Vegas , el piloto de Alpine lanzó una crítica contundente al rendimiento del monoplaza y a las decisiones estratégicas del equipo. Con daños aerodinámicos y cero balance, su carrera quedó condicionada desde la primera vuelta.

La competencia de Las Vegas se torció para Colapinto desde los metros iniciales. Un toque con Alexander Albon —piloto de Williams— provocó daños relevantes en el difusor , pieza clave para la carga aerodinámica del Alpine. Desde ese momento, la pérdida de eficiencia y velocidad fue insalvable. El argentino describió la situación con crudeza técnica: habló de una “carencia crítica de adherencia” , subrayando que la falta de grip convirtió al auto en “un monoplaza imposible de manejar”.

Daños en el Alpine y quejas por la estrategia Colapinto sufrió daños en la largada y cerró un frustrante GP de Las Vegas

Según sus sensaciones, la degradación aerodinámica real fue todavía peor que la estimada por los números del equipo. La inestabilidad del tren trasero lo obligó a pelear cada frenada, cada cambio de dirección y cada salida de curva. Colapinto lo definió como “un desastre en términos de dinámica vehicular” , enfatizando que ni siquiera podía sostener un ritmo de carrera respetable.

“Independientemente de lo que marcaban los datos sobre la carga perdida, la sensación al volante era mucho más extrema”, remarcó ante la prensa acreditada. Y agregó: “No hubo un solo aspecto positivo durante toda la noche.”

Estrategia bajo la lupa: crítica directa a Alpine

Además del rendimiento del coche, Colapinto también apuntó contra el planteo estratégico del equipo Alpine. La decisión de estirar demasiado el stint con el compuesto medio, sumada a una parada en boxes que —según él— llegó en un momento equivocado, terminó de comprometer las posibilidades. El argentino señaló que la entrada a pits se hizo “demasiado temprano”, justo cuando el neumático duro empezaba a ofrecer mejores sensaciones en pista. Para colmo, la pérdida de carga aerodinámica acentuó la degradación y dificultó la gestión en todos los compuestos.

La combinación entre falta de balance, escasa tracción y errores en el reloj táctico dejaron al mendocino sin herramientas reales para competir. Incluso completar la carrera se transformó en un ejercicio de supervivencia más que en una disputa por posiciones. “La impotencia y la bronca vienen de que no había manera mecánica de ser competitivo”, resumió, dejando claro que la frustración excedió el resultado final.

Un cierre amargo y la obligación de reaccionar

El 17° puesto en Las Vegas no solo afecta la tabla, sino también el ánimo de un piloto que viene exigiendo más consistencia dentro de Alpine. El equipo reconoció internamente que los daños en la parte baja del auto fueron mucho más severos de lo que marcaban los primeros cálculos, pero eso no alcanza para calmar el malestar.

El propio Colapinto anticipó que la revisión de datos será “imperativa” y que esperan encontrar fallas estructurales en el paquete aerodinámico del fin de semana. Alpine, por su parte, deberá ajustar el setup, reevaluar su filosofía de estrategia y mejorar la confiabilidad del chasis para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.

