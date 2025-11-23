Franco Colapinto explotó tras el GP de F1 de Las Vegas: durísima crítica al auto y a la estrategia de Alpine

El argentino Franco Colapinto vivió una de sus noches más frustrantes en la Fórmula 1. Tras finalizar 17° en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto de Alpine lanzó una crítica contundente al rendimiento del monoplaza y a las decisiones estratégicas del equipo. Con daños aerodinámicos y cero balance, su carrera quedó condicionada desde la primera vuelta.
Un inicio cuesta arriba: daños, falta de grip y un auto ingobernable
La competencia de Las Vegas se torció para Colapinto desde los metros iniciales. Un toque con Alexander Albon —piloto de Williams— provocó daños relevantes en el difusor, pieza clave para la carga aerodinámica del Alpine. Desde ese momento, la pérdida de eficiencia y velocidad fue insalvable. El argentino describió la situación con crudeza técnica: habló de una “carencia crítica de adherencia”, subrayando que la falta de grip convirtió al auto en “un monoplaza imposible de manejar”.
“Independientemente de lo que marcaban los datos sobre la carga perdida, la sensación al volante era mucho más extrema”, remarcó ante la prensa acreditada. Y agregó: “No hubo un solo aspecto positivo durante toda la noche.”
Además del rendimiento del coche, Colapinto también apuntó contra el planteo estratégico del equipo Alpine. La decisión de estirar demasiado el stint con el compuesto medio, sumada a una parada en boxes que —según él— llegó en un momento equivocado, terminó de comprometer las posibilidades. El argentino señaló que la entrada a pits se hizo “demasiado temprano”, justo cuando el neumático duro empezaba a ofrecer mejores sensaciones en pista. Para colmo, la pérdida de carga aerodinámica acentuó la degradación y dificultó la gestión en todos los compuestos.
La combinación entre falta de balance, escasa tracción y errores en el reloj táctico dejaron al mendocino sin herramientas reales para competir. Incluso completar la carrera se transformó en un ejercicio de supervivencia más que en una disputa por posiciones. “La impotencia y la bronca vienen de que no había manera mecánica de ser competitivo”, resumió, dejando claro que la frustración excedió el resultado final.
Un cierre amargo y la obligación de reaccionar
El 17° puesto en Las Vegas no solo afecta la tabla, sino también el ánimo de un piloto que viene exigiendo más consistencia dentro de Alpine. El equipo reconoció internamente que los daños en la parte baja del auto fueron mucho más severos de lo que marcaban los primeros cálculos, pero eso no alcanza para calmar el malestar.
El propio Colapinto anticipó que la revisión de datos será “imperativa” y que esperan encontrar fallas estructurales en el paquete aerodinámico del fin de semana. Alpine, por su parte, deberá ajustar el setup, reevaluar su filosofía de estrategia y mejorar la confiabilidad del chasis para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.