Boca ganó un juicio millonario contra una reconocida figura: la fuerte suma de dólares que recibirá

Agustín Almendra deberá resarcir a Boca tras el fallo judicial.

Por Sitio Andino Deportes







Boca Juniors recibió un fallo favorable en la Justicia en la causa contra el mediocampista de Racing Agustín Almendra, quien quedó obligado a pagar US$769.231 en concepto de resarcimiento por una deuda originada en 2019, cuando el club le otorgó un préstamo de US$500.000 para la compra de una vivienda. Se da en el medio de la diputa de los cuartos de final del Torneo Clausura.

El origen del conflicto con Boca: préstamo, salida libre y reclamo judicial Según pudo saber NA, el jugador no devolvió el dinero y, tras la ruptura con Sebastián Battaglia en 2023, se negó a renovar su contrato y se marchó en condición de libre. Boca presentó documentación ante la Justicia que acreditó el incumplimiento del préstamo, lo que derivó en el fallo de resarcimiento a favor de la institución xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingRadioClub/status/1993493172912373967&partner=&hide_thread=false LA JUSTICIA FALLÓ CONTRA ALMENDRA



Agustín Almendra, mediocampista de #RACING, deberá pagar a #Boca 769.231 dolares. Esto es por un adelanto que el club le había dado en 2019 para comprar una vivienda. pic.twitter.com/lNuoEmJ528 — Racing Radio (@RacingRadioClub) November 26, 2025 El presente de Almendra en Racing y su impacto deportivo Almendra, formado en Boca, ganó 4 títulos, disputó 69 partidos y marcó 6 goles antes de su salida. Hoy es una pieza clave en Racing, donde lleva 59 partidos, cinco goles y nueve asistencias, siendo parte de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 obtenidas por el equipo de Gustavo Costas.