Boca ganó un juicio millonario contra una reconocida figura: la fuerte suma de dólares que recibirá

Boca Juniors recibió un fallo favorable en la Justicia en la causa contra el mediocampista de Racing Agustín Almendra, quien quedó obligado a pagar US$769.231 en concepto de resarcimiento por una deuda originada en 2019, cuando el club le otorgó un préstamo de US$500.000 para la compra de una vivienda. Se da en el medio de la diputa de los cuartos de final del Torneo Clausura.
El origen del conflicto con Boca: préstamo, salida libre y reclamo judicial
Según pudo saber NA, el jugador no devolvió el dinero y, tras la ruptura con Sebastián Battaglia en 2023, se negó a renovar su contrato y se marchó en condición de libre. Boca presentó documentación ante la Justicia que acreditó el incumplimiento del préstamo, lo que derivó en el fallo de resarcimiento a favor de la institución xeneize.
El presente de Almendra en Racing y su impacto deportivo
Almendra, formado en Boca, ganó 4 títulos, disputó 69 partidos y marcó 6 goles antes de su salida. Hoy es una pieza clave en Racing, donde lleva 59 partidos, cinco goles y nueve asistencias, siendo parte de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 obtenidas por el equipo de Gustavo Costas.