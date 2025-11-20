GP de Las Vegas: horarios, TV y qué se juega Franco Colapinto este fin de semana en la Fórmula 1

El GP de Las Vegas marcará una fecha crucial para Franco Colapinto, quien llega ratificado por Alpine para 2026 y con expectativas renovadas. La Fórmula 1 disputa su 22ª jornada del año en el imponente Las Vegas Street Circuit, y el piloto argentino busca cerrar el fin de semana con un salto de rendimiento.
Con un campeonato liderado por Lando Norris, y con Oscar Piastri y Max Verstappen como principales perseguidores, la presencia de Colapinto vuelve a generar atención. El argentino afronta un circuito complejo, nocturno y altamente exigente, con una oportunidad clave para mostrarse competitivo en una grilla cada vez más ajustada.