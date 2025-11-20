20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

GP de Las Vegas: horarios, TV y qué se juega Franco Colapinto este fin de semana en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto corre el GP de Las Vegas y se juega un cierre clave en Alpine. Mirá los horarios y dónde ver en vivo.

Franco Colapinto afronta un fin de semana decisivo en Las Vegas.

Franco Colapinto afronta un fin de semana decisivo en Las Vegas.

Por Sitio Andino Deportes

El GP de Las Vegas marcará una fecha crucial para Franco Colapinto, quien llega ratificado por Alpine para 2026 y con expectativas renovadas. La Fórmula 1 disputa su 22ª jornada del año en el imponente Las Vegas Street Circuit, y el piloto argentino busca cerrar el fin de semana con un salto de rendimiento.

Con un campeonato liderado por Lando Norris, y con Oscar Piastri y Max Verstappen como principales perseguidores, la presencia de Colapinto vuelve a generar atención. El argentino afronta un circuito complejo, nocturno y altamente exigente, con una oportunidad clave para mostrarse competitivo en una grilla cada vez más ajustada.

Lee además
La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una fecha decisiva del campeonato.
automovilismo

Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto
Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, en la recta final de su primera temporada en la Fórmula 1.
automovilismo

Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas: horarios y detalles

Horarios del GP de Las Vegas 2025: práctica, clasificación y carrera

La actividad en el Las Vegas Street Circuit se desarrollará en horarios especiales por la diferencia con Argentina:

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 01:00

  • Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 01:00

Cada sesión será determinante para el argentino, que llega consolidado en el equipo tras su confirmación para la próxima temporada.

Dónde ver en vivo el GP de Las Vegas con Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en Argentina por Disney+, señal oficial para todas las carreras de la temporada. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no está confirmado.

Otra opción es F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, que transmite íntegramente la actividad con múltiples cámaras y datos en tiempo real.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/1991152886709952644&partner=&hide_thread=false

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

  • 16 de marzo: Australia (Melbourne)

  • 23 de marzo: China (Shanghai)

  • 6 de abril: Japón (Suzuka)

  • 13 de abril: Bahrein (Sakhir)

  • 20 de abril: Arabia Saudita (Yeda)

  • 4 de mayo: Miami

  • 18 de mayo: Ímola

  • 25 de mayo: Mónaco

  • 1 de junio: España

  • 15 de junio: Canadá

  • 29 de junio: Austria

  • 6 de julio: Reino Unido

  • 27 de julio: Bélgica

  • 3 de agosto: Hungría

  • 31 de agosto: Países Bajos

  • 7 de septiembre: Italia

  • 21 de septiembre: Azerbaiyán

  • 5 de octubre: Singapur

  • 19 de octubre: Estados Unidos (Austin)

  • 26 de octubre: México

  • 9 de noviembre: Brasil

  • 22 de noviembre: Las Vegas

  • 30 de noviembre: Qatar

  • 7 de diciembre: Abu Dhabi

Temas
Seguí leyendo

Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona" y reavivó la rivalidad sudamericana en la F1

Alpine apuesta fuerte por Franco Colapinto en 2026: el plan para darle un coche a su altura

Franco Colapinto tras el GP de Brasil: el mensaje que ilusiona a los fanáticos y su promesa para 2026

Argentina vs Alemania en la Copa Davis: quiénes juegan, horarios y cómo ver en vivo la serie decisiva

Godoy Cruz busca técnico tras el descenso ¿Llega Luis García y se va Asad?

Video: Chiqui Tapia negó arbitrajes amañados y pidió a hinchas y jugadores "asumir responsabilidades"

Murales mundialistas vandalizados: mensajes contra Claudio Tapia tras el caos en Madryn

El XVIII Torneo Abierto de Judo promete una jornada histórica en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Luis García aparece como el principal apuntado para asumir en el Tomba.
cambios

Godoy Cruz busca técnico tras el descenso ¿Llega Luis García y se va Asad?

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Te Puede Interesar

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana
Efeméride

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por Sofía Pons
Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza