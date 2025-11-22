Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Por Sitio Andino Deportes







Franco Colapinto largará en la 15ª ubicación en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 luego de quedar eliminado en la Q2 de la sesión de clasificación. El argentino vivió una qualy marcada por la lluvia al mando de su monoplaza Alpine en el trazado urbano de los Estados Unidos y quedó cerca de alcanzar la Q3. Su compañero Pierre Gasly comenzará 10° la carrera del domingo tras avanzar a la última parte.

Finalizada la actividad en pista, Colapinto se acercó al corralito para dialogar con los medios y expresar sus sensaciones. “Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro”, expresó Franco, en referencia al anteúltimo giro que venía realizando en la Q2.

“Fue una qualy difícil, buena experiencia pero muy difícil, muy poco grip, mucho spray, unas gomas que se sobre calentaban mucho. Mañana trabajaremos para estar mejor”, expresó el argentino sobre una tanda por demás particular que dejó afuera en la Q1 a pesos pesados como Lewis Hamilton o Alex Albon, quien protagonizó un accidente.

“Una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor. Habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera“, expresó de cara a la cita del domingo que tendrá a Lando Norris partiendo desde la pole por delante de Max Verstappen.

Así quedó la parrilla de largada para el Gran Premio de Las Vegas Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Carlos Sainz (Williams)

George Russell (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

Liam Lawson (RB)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Isack Hadjar (RB)

Charles Leclerc (Ferrari)

Pierre Gasly (Alpine)

Nico Hulkenberg (Sauber)

Lance Stroll (Aston Martin)

Esteban Ocon (Haas)

Oliver Bearman (Haas)

Franco Colapinto (Alpine)

Alexander Albon (Williams)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Lewis Hamilton (Ferrari)