Fórmula 1: Franco Colapinto fue 20° en las prácticas libres en Las Vegas y buscará mejorar su rendimiento

El pilarense Franco Colapinto no tuvo un buen inicio en el GP de Las Vegas, aunque apunta a mejorar para la carrera del domingo.

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto , finalizó en la 20ª posición en las prácticas libres 1 (FP1) del Gran Premio de Las Vegas , la vigésimo segunda fecha del calendario 2025. Con un tiempo de 1:36.758 , el representante de Alpine F1 Team no logró encontrar el ritmo ideal en su primera salida nocturna en el trazado urbano norteamericano.

El líder de la tanda fue Charles Leclerc (Ferrari) , seguido por Alex Albon (Williams) y Yuki Tsunoda (Red Bull) , en una sesión marcada por las bajas temperaturas y un asfalto resbaladizo. Colapinto quedó a 1.956 segundos del monegasco , mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly , se ubicó en el 12° puesto , con una mejor vuelta de 1:35.589 .

El pilarense de 22 años sigue adaptándose a la máxima categoría en un año de mucho aprendizaje. Si bien el resultado no fue el esperado, el auto del equipo Alpine mostró un potencial competitivo en manos de Gasly, lo que deja margen para ajustes de cara al resto del fin de semana.

“ No fue una sesión ideal , el auto se sintió inestable en la parte trasera, pero sabemos que hay mucho por mejorar”, señaló un miembro del entorno del piloto argentino tras la práctica, en declaraciones recogidas por la Agencia Noticias Argentinas .

Franco Colapinto buscará progresar en las próximas tandas

El Gran Premio de Las Vegas continuará este viernes desde la 01:00 con las prácticas libres 2, mientras que las FP3 se realizarán a las 21:30 del mismo día. La clasificación será el sábado a la 01:00, y la carrera principal se disputará el domingo desde la 01:00 (hora argentina).

Las prácticas iniciales sirvieron para que los pilotos comiencen a familiarizarse con el nuevo circuito urbano, por lo que se esperan mejoras notorias en los tiempos a medida que aumente la adherencia del asfalto. Colapinto intentará recuperar posiciones y acercarse al top 10, con el objetivo de sumar experiencia y pelear por puntos en una de las fechas más espectaculares del año.