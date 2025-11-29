Otra vez, Franco Colapinto largará último en el GP de Qatar tras la clasificación Foto: Alpine Team (Vía X)

Por Sitio Andino Deportes







La penúltima fecha de la Fórmula 1 se disputa en Qatar, donde se corrió la clasificación previa al Gran Premio del domingo. Para Franco Colapinto supuso un nuevo desafío tras ser eliminado en Q1 y largará desde el puesto 20, mientras que su compañero Pierre Gasly avanzó y partirá desde la novena colocación.

Embed QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri storms to his sixth pole of the season #F1 #QatarGP pic.twitter.com/vwslFfKsH0 — Formula 1 (@F1) November 29, 2025 Franco Colapinto larga último en el GP de Qatar En el Circuito Internacional de Lusail, Colapinto completó un registro de 1:21.137 pero cometió varios errores durante la sesión. El más grave fue la anulación de su mejor tiempo por exceder los límites de la pista, lo que le dejó sin margen de maniobra y lo condenó a salir desde el fondo de la parrilla.

Embed Q1



Unfortunately Franco’s lap isn’t enough to get into Q3



Pierre is only JUST through in P15 as his final lap was deleted. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 29, 2025 También quedaron fuera en Q1 Yuki Tsunoda (16°), Esteban Ocon (17°), Lewis Hamilton (18°) y Lance Stroll (19°). En Q2 se eliminaron Alex Albon (15°), Gabriel Bortoleto (14°), Ollie Bearman (13°), Liam Lawson (12°) y Nico Hülkenberg (11°).

En cambio, Pierre Gasly firmó una buena clasificación y llegó a Q3, donde registró 1:20.477; partirá desde la 9ª posición. Los tres primeros lugares los ocuparon Oscar Piastri (1°), Lando Norris (2°) y Max Verstappen (3°).

Cómo seguirá el GP de Qatar 2025 Sábado 29 de noviembre Clasificación: 15.00 a 16.00 Domingo 30 de noviembre Carrera: 13.00 Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente. Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.