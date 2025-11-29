Otra vez, Franco Colapinto largará último en el GP de Qatar tras la clasificación

La penúltima fecha de la Fórmula 1 se disputa en Qatar, donde se corrió la clasificación previa al Gran Premio del domingo. Para Franco Colapinto supuso un nuevo desafío tras ser eliminado en Q1 y largará desde el puesto 20, mientras que su compañero Pierre Gasly avanzó y partirá desde la novena colocación.
En el Circuito Internacional de Lusail, Colapinto completó un registro de 1:21.137 pero cometió varios errores durante la sesión. El más grave fue la anulación de su mejor tiempo por exceder los límites de la pista, lo que le dejó sin margen de maniobra y lo condenó a salir desde el fondo de la parrilla.
También quedaron fuera en Q1 Yuki Tsunoda (16°), Esteban Ocon (17°), Lewis Hamilton (18°) y Lance Stroll (19°). En Q2 se eliminaron Alex Albon (15°), Gabriel Bortoleto (14°), Ollie Bearman (13°), Liam Lawson (12°) y Nico Hülkenberg (11°).
En cambio, Pierre Gasly firmó una buena clasificación y llegó a Q3, donde registró 1:20.477; partirá desde la 9ª posición. Los tres primeros lugares los ocuparon Oscar Piastri (1°), Lando Norris (2°) y Max Verstappen (3°).
Cómo seguirá el GP de Qatar 2025
Sábado 29 de noviembre
Clasificación: 15.00 a 16.00
Domingo 30 de noviembre
Carrera: 13.00
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar
El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente.
Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.