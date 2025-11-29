Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario

Por Sitio Andino Policiales







Un operativo coordinado por la Policía permitió detener a tres personas con frondosos antecedentes, quienes acababan de robar del interior de una camioneta en pleno centro de San Martín. Los sospechosos fueron interceptados minutos después gracias al trabajo conjunto del Sistema de Videovigilancia del CEO, personal de la Comisaría 12°, la Jefatura Departamental San Martín y la Unidad Especial de Patrullaje (UEPSM).

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Policiales | Un operativo coordinado por la Policía de Mendoza permitió detener a tres personas con frondosos antecedentes, quienes acababan de robar del interior de una camioneta en pleno centro de San Martín. Los sospechosos fueron interceptados minutos después gracias al trabajo conjunto del Sistema de Videovigilancia del CEO, personal de la Comisaría 12°, la Jefatura Departamental San Martín y la Unidad Especial de Patrullaje (UEPSM). Los antecedentes penales de los aprehendidos revelan una trayectoria vinculada a delitos contra la propiedad, incluyendo robos agravados, hurtos y expedientes por el uso de herramientas para cometer ilícitos. También registran antecedentes por otros delitos, según los legajos judiciales y el sistema de antecedentes. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus (@merce_rus ) destacó: “Casos como este son los que queremos que se traten bajo flagrancia de manera rápida y contundente. Además, buscamos una condena ejemplificadora para personas con múltiples antecedentes vinculados al mismo tipo de hechos”. Más información en sitioandino.com #inseguridad #robo #SanMartín #policía" View this post on Instagram Los antecedentes penales de los aprehendidos revelan una trayectoria vinculada a delitos contra la propiedad, incluyendo robos agravados, hurtos y expedientes por el uso de herramientas para cometer ilícitos. También registran antecedentes por otros delitos, según los legajos judiciales y el sistema de antecedentes.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó: “Casos como este son los que queremos que se traten bajo flagrancia de manera rápida y contundente. Además, buscamos una condena ejemplificadora para personas con múltiples antecedentes vinculados al mismo tipo de hechos”.

Tres arrestados en San Martín tras un intento de robo El robo ocurrió alrededor del mediodía del viernes, cuando desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se recibió la alerta de un testigo que advirtió que ocupantes de un Fiat Palio rojo habían fracturado la ventanilla trasera de una Toyota Hilux estacionada en la zona de Plaza Italia y se retiraban con un bolso y documentación. Los operadores del sistema de videovigilancia siguieron el recorrido del vehículo a través de varias cámaras hasta que se perdió en el radio céntrico.

Con esta información, la Jefatura Departamental San Martín y la Unidad Especial de Patrullaje montaron un operativo cerrojo. Los móviles de calle interceptaron el rodado en la intersección de 9 de Julio y Rivadavia, donde se procedió a la inspección en presencia de testigos. En el vehículo se encontró el bolso con documentación, elementos personales, varios teléfonos y un inhibidor de señal, que fueron secuestrados junto con el automóvil. Sin título (3) Parte del material secuestrado en San Martín Por disposición de la fiscalía competente, los ocupantes del vehículo quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, y todo lo incautado fue puesto bajo resguardo.