29 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Tres delincuentes con antecedentes fueron detenidos tras robar una camioneta en San Martín. Conocé todos los detalles del operativo que llevó a cabo la Policía.

Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario

Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario

Por Sitio Andino Policiales

Un operativo coordinado por la Policía permitió detener a tres personas con frondosos antecedentes, quienes acababan de robar del interior de una camioneta en pleno centro de San Martín. Los sospechosos fueron interceptados minutos después gracias al trabajo conjunto del Sistema de Videovigilancia del CEO, personal de la Comisaría 12°, la Jefatura Departamental San Martín y la Unidad Especial de Patrullaje (UEPSM).

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Policiales | Un operativo coordinado por la Policía de Mendoza permitió detener a tres personas con frondosos antecedentes, quienes acababan de robar del interior de una camioneta en pleno centro de San Martín. Los sospechosos fueron interceptados minutos después gracias al trabajo conjunto del Sistema de Videovigilancia del CEO, personal de la Comisaría 12°, la Jefatura Departamental San Martín y la Unidad Especial de Patrullaje (UEPSM). Los antecedentes penales de los aprehendidos revelan una trayectoria vinculada a delitos contra la propiedad, incluyendo robos agravados, hurtos y expedientes por el uso de herramientas para cometer ilícitos. También registran antecedentes por otros delitos, según los legajos judiciales y el sistema de antecedentes. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus (@merce_rus ) destacó: “Casos como este son los que queremos que se traten bajo flagrancia de manera rápida y contundente. Además, buscamos una condena ejemplificadora para personas con múltiples antecedentes vinculados al mismo tipo de hechos”. Más información en sitioandino.com #inseguridad #robo #SanMartín #policía"
View this post on Instagram

Los antecedentes penales de los aprehendidos revelan una trayectoria vinculada a delitos contra la propiedad, incluyendo robos agravados, hurtos y expedientes por el uso de herramientas para cometer ilícitos. También registran antecedentes por otros delitos, según los legajos judiciales y el sistema de antecedentes.

Lee además
La moto recuperada por la Policía, que había sido robada de una concesionaria de Godoy Cruz.
Operativos exitosos

Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria
El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó: “Casos como este son los que queremos que se traten bajo flagrancia de manera rápida y contundente. Además, buscamos una condena ejemplificadora para personas con múltiples antecedentes vinculados al mismo tipo de hechos”.

Tres arrestados en San Martín tras un intento de robo

El robo ocurrió alrededor del mediodía del viernes, cuando desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se recibió la alerta de un testigo que advirtió que ocupantes de un Fiat Palio rojo habían fracturado la ventanilla trasera de una Toyota Hilux estacionada en la zona de Plaza Italia y se retiraban con un bolso y documentación. Los operadores del sistema de videovigilancia siguieron el recorrido del vehículo a través de varias cámaras hasta que se perdió en el radio céntrico.

Con esta información, la Jefatura Departamental San Martín y la Unidad Especial de Patrullaje montaron un operativo cerrojo. Los móviles de calle interceptaron el rodado en la intersección de 9 de Julio y Rivadavia, donde se procedió a la inspección en presencia de testigos. En el vehículo se encontró el bolso con documentación, elementos personales, varios teléfonos y un inhibidor de señal, que fueron secuestrados junto con el automóvil.

Sin título (3)
Parte del material secuestrado en San Martín

Parte del material secuestrado en San Martín

Por disposición de la fiscalía competente, los ocupantes del vehículo quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, y todo lo incautado fue puesto bajo resguardo.

Temas
Seguí leyendo

Cámara de seguridad captó importante robo en un consultorio de audífonos

Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

La Policía de Mendoza detuvo a una pareja que robó a un hombre en silla de ruedas en Capital

Violento robo a una familia en Junín: amenazaron con secuestrar a dos menores

Detienen en pleno centro a sospechoso del robo a un conocido café de Mendoza

La Policía de Mendoza despide a Coni, la perra que ayudó a resolver homicidios en el Sur

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Primer evacuado de la temporada en Aconcagua: cuál fue el motivo y cómo se encuentra la persona rescatada

LO QUE SE LEE AHORA
La moto recuperada por la Policía, que había sido robada de una concesionaria de Godoy Cruz.
Operativos exitosos

Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria

Las Más Leídas

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Distinción especial para la provincia de Mendoza por obras viales.
Infraestructura estratégica

Mendoza ganó dos premios por las obras de la Panamericana y la Variante Palmira

Se esperan precipitaciones en varias localidades de Mendoza entre el sábado y el domingo.
Condiciones desfavorables

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar
En Ciudad

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Te Puede Interesar

Las provincias y entidades vitivinicolas reclaman a Luis Caputo cambios en la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura
Desregulación vitivinícola

INV: provincias y entidades vitivinícolas reclaman a Luis Caputo parar la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Por Sitio Andino Policiales
Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
Tensión internacional

Trump endurece la presión sobre Maduro: ultimátum en una llamada y amenaza de nuevas acciones militares

Por Sitio Andino Mundo