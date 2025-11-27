27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
no hay detenidos

Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

Un hombre denunció el robo una importante cantidad de dinero del interior de su auto, luego de estacionar el coche en un centro comercial de Luján de Cuyo.

El robo ocurrió este miércoles en el centro comercial Vía Boedo, en Luján de Cuyo.

El robo ocurrió este miércoles en el centro comercial Vía Boedo, en Luján de Cuyo.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 36 años denunció el robo de más de $2.500.000 en efectivo, junto a otros objetos de valor, en un conocido centro comercial de Luján de Cuyo, donde la víctima había detenido su auto, por algunos minutos, para hacer compras.

El robo ocurrió en la tarde del miércoles cuando el damnificado, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, llegó al lugar a bordo de su Nissan Frontier, patente AF330RA.

Lee además
El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras
El ladrón captado por la cámara de seguridad durante el robo. 
en pleno centro de la ciudad

Cámara de seguridad captó importante robo en un consultorio de audífonos

Lo cierto es que los ladrones, posiblemente con conocimientos previos, esperaron a que el hombre descendiera del rodado para luego romper una ventanilla y sustraer una mochila con dinero, una notebook y documentación varia.

Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, el hombre llegó al centro comercial Vía Boedo en horas de la tarde y tras estacionar su auto, caminó hacia un local. Sin embargo, al ingresar, escuchó una “explosión y ruidos de vidrios rotos”.

Cuando volteó su mirada, observó a un grupo de sujetos que corría desde su auto hacia una camioneta VW Amarok gris, con patente AH698AH, donde finalmente los sospechosos escaparon.

El damnificado confirmó el daño en una ventanilla y el robo de una mochila con una notebook, documentación y más de $2.500.000.

Entonces, rápidamente radicó la denuncia en la policía y los investigadores, al revisar la patente, detectaron que la misma correspondía a un Nivus, por lo que se cree que esa camioneta era robada.

Al revisar las cámaras de seguridad de la zona, confirmaron que un grupo de sujetos llegó al predio en dicha camioneta, perpetró el robo y escapó.

Con ese material, personal de la Unidad Investigativa de Luján de Cuyo intenta identificar a los autores del robo para detenerlos.

Temas
Seguí leyendo

La Policía de Mendoza detuvo a una pareja que robó a un hombre en silla de ruedas en Capital

Violento robo a una familia en Junín: amenazaron con secuestrar a dos menores

Detienen en pleno centro a sospechoso del robo a un conocido café de Mendoza

Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

La preocupante cifra de muertos en accidentes en la Provincia de Mendoza

General Alvear: la familia de Jonathan Bogado insiste en que lo mataron en la Comisaría 14

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

Otro accidente vial en Ruta 7: un auto chocó contra un camión cerca del Túnel 9

LO QUE SE LEE AHORA
El incendio ocurrió en calle Chile al 1.700, en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil. 
mirá las fotos y video

Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Te Puede Interesar

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Por Pablo Segura
Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo
Desperfecto

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio

Por Natalia Mantineo
El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025
A través del Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Por Soledad Maturano