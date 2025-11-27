Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

El robo ocurrió este miércoles en el centro comercial Vía Boedo, en Luján de Cuyo.

Un hombre de 36 años denunció el robo de más de $2.500.000 en efectivo , junto a otros objetos de valor, en un conocido centro comercial de Luján de Cuyo, donde la víctima había detenido su auto, por algunos minutos, para hacer compras.

El robo ocurrió en la tarde del miércoles cuando el damnificado, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, llegó al lugar a bordo de su Nissan Frontier, patente AF330RA.

Lo cierto es que los ladrones, posiblemente con conocimientos previos, esperaron a que el hombre descendiera del rodado para luego romper una ventanilla y sustraer una mochila con dinero , una notebook y documentación varia.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, el hombre llegó al centro comercial Vía Boedo en horas de la tarde y tras estacionar su auto, caminó hacia un local. Sin embargo, al ingresar, escuchó una “explosión y ruidos de vidrios rotos”.

Cuando volteó su mirada, observó a un grupo de sujetos que corría desde su auto hacia una camioneta VW Amarok gris, con patente AH698AH, donde finalmente los sospechosos escaparon.

El damnificado confirmó el daño en una ventanilla y el robo de una mochila con una notebook, documentación y más de $2.500.000.

Entonces, rápidamente radicó la denuncia en la policía y los investigadores, al revisar la patente, detectaron que la misma correspondía a un Nivus, por lo que se cree que esa camioneta era robada.

Al revisar las cámaras de seguridad de la zona, confirmaron que un grupo de sujetos llegó al predio en dicha camioneta, perpetró el robo y escapó.

Con ese material, personal de la Unidad Investigativa de Luján de Cuyo intenta identificar a los autores del robo para detenerlos.