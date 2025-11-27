27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
en pleno centro de la ciudad

Cámara de seguridad captó importante robo en un consultorio de audífonos

Un importante robo fue perpetrado en un consultorio de audífonos en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. No hay detenidos.

El ladrón captado por la cámara de seguridad durante el robo.&nbsp;

El ladrón captado por la cámara de seguridad durante el robo. 

 Por Pablo Segura

Un importante robo en un consultorio de audífonos de Ciudad quedó captado por la cámara de seguridad del local, de donde un delincuente sustrajo dinero en efectivo y al menos seis dispositivos de audio valuados entre $1.500.000 y $2.000.000 cada uno.

El robo ocurrió el lunes pasado, en horas del mediodía, en un consultorio de audífonos ubicado sobre calle Espejo al 100, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

Lee además
El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras
El robo ocurrió este miércoles en el centro comercial Vía Boedo, en Luján de Cuyo.
no hay detenidos

Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

De ese lugar, el delincuente mencionado sustrajo tres notebooks, unos $150.000 en efectivos y seis costosos audífonos. Ninguno de estos objetos, como así tampoco el maleante, fueron hallados hasta el momento.

Cámara de seguridad captó importante robo en un consultorio de audífonos

Según fuentes policiales, en horas del mediodía del lunes feriado, un delincuente logró acceder a las oficinas -aún se desconoce cómo lo logró-.

Una vez en el interior, comenzó a sustraer objetos de valor y el dinero que había en uno de los cajones. Pero, además, se alzó con seis audífonos marca Micronet, los cuales tiene un costo cercano a los $2 millones cada uno.

Cuando la dueña del local, una mujer de 42 años, advirtió el robo, llamó a la policía y trabajó personal de Científica junto a efectivos de Investigaciones.

Con el resultado de esas pericias, la policía intenta dar con el autor del robo, pero hasta el momento el individuo no fue atrapado.

Temas
Seguí leyendo

La Policía de Mendoza detuvo a una pareja que robó a un hombre en silla de ruedas en Capital

Violento robo a una familia en Junín: amenazaron con secuestrar a dos menores

Detienen en pleno centro a sospechoso del robo a un conocido café de Mendoza

Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

La preocupante cifra de muertos en accidentes en la Provincia de Mendoza

General Alvear: la familia de Jonathan Bogado insiste en que lo mataron en la Comisaría 14

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

Otro accidente vial en Ruta 7: un auto chocó contra un camión cerca del Túnel 9

LO QUE SE LEE AHORA
El incendio ocurrió en calle Chile al 1.700, en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil. 
mirá las fotos y video

Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Te Puede Interesar

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Por Pablo Segura
Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo
Desperfecto

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio

Por Natalia Mantineo
El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025
A través del Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Por Soledad Maturano