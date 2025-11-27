Cámara de seguridad captó importante robo en un consultorio de audífonos

El ladrón captado por la cámara de seguridad durante el robo.

Un importante robo en un consultorio de audífonos de Ciudad quedó captado por la cámara de seguridad del local, de donde un delincuente sustrajo dinero en efectivo y al menos seis dispositivos de audio valuados entre $1.500.000 y $2.000.000 cada uno.

El robo ocurrió el lunes pasado, en horas del mediodía, en un consultorio de audífonos ubicado sobre calle Espejo al 100, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

De ese lugar, el delincuente mencionado sustrajo tres notebooks, unos $150.000 en efectivos y seis costosos audífonos. Ninguno de estos objetos, como así tampoco el maleante, fueron hallados hasta el momento.

Según fuentes policiales, en horas del mediodía del lunes feriado, un delincuente logró acceder a las oficinas -aún se desconoce cómo lo logró-.

Una vez en el interior, comenzó a sustraer objetos de valor y el dinero que había en uno de los cajones. Pero, además, se alzó con seis audífonos marca Micronet, los cuales tiene un costo cercano a los $2 millones cada uno.

Cuando la dueña del local, una mujer de 42 años, advirtió el robo, llamó a la policía y trabajó personal de Científica junto a efectivos de Investigaciones.

Con el resultado de esas pericias, la policía intenta dar con el autor del robo, pero hasta el momento el individuo no fue atrapado.