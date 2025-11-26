26 de noviembre de 2025
La Policía de Mendoza detuvo a una pareja que robó a un hombre en silla de ruedas en Capital

La Policía de Mendoza montó un operativo de inmediato. Una pareja de 45 años fue aprehendida luego de ingresar a una vivienda y robar un televisor.

El operador del 911 coordinó de manera urgente el desplazamiento de móviles policiales

Foto: Cristian Lozano
La Policía de Mendoza logró frustrar un robo en una vivienda de Ciudad luego de que la víctima, un hombre de 60 años que se traslada en silla de ruedas, alertara de inmediato al 911 sobre el ingreso de dos personas a su domicilio ubicado en la calle Cadetes Chilenos.

Tras recibir la denuncia, el operador del 911 coordinó de manera urgente el desplazamiento de móviles policiales. Una de las unidades logró interceptar a los sospechosos en la intersección de calle Huarpes y Coronel Díaz, cuando intentaban darse a la fuga con el televisor sustraído.

Detenciones y antecedentes por robo

Los uniformados detuvieron a un hombre y una mujer, ambos de 45 años, quienes portaban cuchillos y transportaban el televisor robado. Además, se constató que ambos registran antecedentes penales:

  • El hombre: desobediencia a una orden judicial y robo agravado por escalamiento.

  • La mujer: robos agravados, lesiones leves y amenaza simple.

movil policial noche.png
La Policía de Mendoza logró frustrar un robo en una vivienda de Ciudad

Finalmente, el televisor fue recuperado y puesto a disposición de la víctima, mientras que los detenidos quedaron a cargo de la Oficina Fiscal Capital–Godoy Cruz, que instruye las actuaciones correspondientes.

