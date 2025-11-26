26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Investigación estancada

General Alvear: la familia de Jonathan Bogado insiste en que lo mataron en la Comisaría 14

Sostienen que Jonathan murió quemado dentro de una celda y que la policía era la única autoridad presente aquella noche en General Alvear.

Jonathan Bogado murió quemado en una comisaria de General Alvear.

Jonathan Bogado murió quemado en una comisaria de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Continúa el pedido de justicia por parte de la familia de Jonathan Bogado, el hombre de 41 años que murió tras incendiarse un colchón mientras estaba detenido en una celda de la Comisaría 14 de General Alvear. María Marta Flores, madre de Bogado, asegura que la justicia es lenta y que nadie le ha brindado explicaciones sobre la muerte de su hijo, “no puedo seguir viviendo así, necesito que me den respuestas”, suplicó.

Claudio Vázquez, abogado de la familia Bogado comentó a Noticiero Andino: "Un año después de los hechos que fueron en el 2024 llegó la necropsia que confirmaba que había fallecido con un gran quemado, falla multiorgánica, con el 70% del cuerpo quemado, el hecho ocurrió dentro de la comisaría 14 frente a una detención preventiva donde la madre Marta había llamado a la policía porque su hijo estaba un poco alterado y violento. El chico tenía una discapacidad".

Lee además
angel perdio una pierna tras la mordedura de una arana y sufre la espera por una silla de ruedas video
General Alvear

Ángel perdió una pierna tras la mordedura de una araña y sufre la espera por una silla de ruedas
La carga de pollo que fue incautada en General Alvear.
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén
image

Vázquez se refirió a la causa y comentó: "No ha tenido movimiento prácticamente, en su momento nos atendió el fiscal Castro, quien nos dijo que tomaría cartas en el asunto, le aportamos algunas pruebas, vale recordar que esa noche casualmente no había ayudantes fiscales en esa comisaría, solamente policías. Por ahora no hay imputados y estamos apuntando a un homicidio doloso, o sea que intencionalmente lo prendieron fuego a Jonathan dentro del calabozo".

Sin respuestas en la causa, por la muerte de Jonathan Bogado en General Alvear

Embed - “LA CAUSA NO AVANZA, LA NECROPSIA LLEGÓ CASI UN AÑO DESPUÉS”

La madre de Jonathan Bogado se refirió a la situación que están atravesando

Embed - “NO PUEDO SEGUIR VIVIENDO ASÍ, NECESITO QUE ME DEN RESPUESTAS”

Temas
Seguí leyendo

General Alvear celebró el Día de la Mujer Emprendedora con música, cerveceros y un homenaje especial

Balance positivo en General Alvear: alta ocupación y fuerte movimiento turístico durante el fin de semana largo

Violento accidente vial en General Alvear: un conductor ebrio terminó dando un impactante vuelco

Oasis Sur la marca que empieza a transformar el mapa de Malargüe, San Rafael y General Alvear

Capacitación en General Alvear para fortalecer los cuidados de bebés prematuros

Vacunación en Mendoza: el balance que deja 2025 frente a la baja nacional

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

LO QUE SE LEE AHORA
angel perdio una pierna tras la mordedura de una arana y sufre la espera por una silla de ruedas video
General Alvear

Ángel perdió una pierna tras la mordedura de una araña y sufre la espera por una silla de ruedas

Las Más Leídas

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina
Efeméride provincial

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva
Grave cuadro

Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva

Te Puede Interesar

Minería: Diputados aprobaron tres proyectos claves para el desarrollo en Mendoza
Legislatura

Diputados aprobó tres proyectos claves para el desarrollo de la minería en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Diputados debate el proyecto de PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas mineras. video
Legislatura

Diputados debate el proyecto de PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas mineras

Por Florencia Martinez del Rio
Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Por Cecilia Zabala