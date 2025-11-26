General Alvear: la familia de Jonathan Bogado insiste en que lo mataron en la Comisaría 14

Jonathan Bogado murió quemado en una comisaria de General Alvear.

Claudio Vázquez, abogado de la familia Bogado comentó a Noticiero Andino: "Un año después de los hechos que fueron en el 2024 llegó la necropsia que confirmaba que había fallecido con un gran quemado, falla multiorgánica, con el 70% del cuerpo quemado, el hecho ocurrió dentro de la comisaría 14 frente a una detención preventiva donde la madre Marta había llamado a la policía porque su hijo estaba un poco alterado y violento. El chico tenía una discapacidad".

image Vázquez se refirió a la causa y comentó: "No ha tenido movimiento prácticamente, en su momento nos atendió el fiscal Castro, quien nos dijo que tomaría cartas en el asunto, le aportamos algunas pruebas, vale recordar que esa noche casualmente no había ayudantes fiscales en esa comisaría, solamente policías. Por ahora no hay imputados y estamos apuntando a un homicidio doloso, o sea que intencionalmente lo prendieron fuego a Jonathan dentro del calabozo".

Sin respuestas en la causa, por la muerte de Jonathan Bogado en General Alvear Embed - “LA CAUSA NO AVANZA, LA NECROPSIA LLEGÓ CASI UN AÑO DESPUÉS” La madre de Jonathan Bogado se refirió a la situación que están atravesando Embed - “NO PUEDO SEGUIR VIVIENDO ASÍ, NECESITO QUE ME DEN RESPUESTAS”