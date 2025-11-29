Un conductor alcoholizado causó un impactante choque en San Carlos

Por Sitio Andino Policiales







En la madrugada de este sábado, un conductor alcoholizado chocó de frente contra una camioneta sobre Ruta 40, a la altura de Derinovsky, en el departamento de San Carlos. El siniestro generó demoras en la zona. A continuación, te contamos todos los detalles.

Los detalles del impactante choque en San Carlos Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió cuando una camioneta circulaba por la Ruta 40 en sentido sur–norte. Por razones que aún se investigan, un automóvil se cruzó de carril y provocó una colisión frontal entre ambos vehículos.

No hubo que lamentar víctimas fatales, aunque el impacto generó la interrupción parcial de la calzada durante varios minutos. Ambos conductores fueron sometidos al dosaje de alcohol y, en el caso del conductor del Chevrolet Corsa (identificado como J.V., de 35 años) el resultado fue positivo: 1,19 g/L.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18° y la UEP San Carlos, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron el despeje de la ruta.