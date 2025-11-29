29 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Un conductor alcoholizado causó un impactante choque en San Carlos

Un conductor alcoholizado chocó de frente contra una camioneta y causó demoras en una zona de San Carlos. En esta nota, te contamos más detalles.

Un conductor alcoholizado causó un impactante choque en San Carlos

Un conductor alcoholizado causó un impactante choque en San Carlos

Por Sitio Andino Policiales

En la madrugada de este sábado, un conductor alcoholizado chocó de frente contra una camioneta sobre Ruta 40, a la altura de Derinovsky, en el departamento de San Carlos. El siniestro generó demoras en la zona. A continuación, te contamos todos los detalles.

Los detalles del impactante choque en San Carlos

Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió cuando una camioneta circulaba por la Ruta 40 en sentido sur–norte. Por razones que aún se investigan, un automóvil se cruzó de carril y provocó una colisión frontal entre ambos vehículos.

Lee además
Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque.
Fuerte accidente en el Sur

Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido
Uno de los ocupantes fue trasladado para recibir atención médica y quedó en observación
Siniestro

Accidente en Ruta 7: un camión impactó con otro y volcó con más de 60 animales a bordo

No hubo que lamentar víctimas fatales, aunque el impacto generó la interrupción parcial de la calzada durante varios minutos. Ambos conductores fueron sometidos al dosaje de alcohol y, en el caso del conductor del Chevrolet Corsa (identificado como J.V., de 35 años) el resultado fue positivo: 1,19 g/L.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18° y la UEP San Carlos, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron el despeje de la ruta.

Temas
Seguí leyendo

Otro accidente vial en Ruta 7: un auto chocó contra un camión cerca del Túnel 9

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Nuevo accidente en Alta Montaña: volcó una camioneta y hay un herido

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Violento accidente vial en General Alvear: un conductor ebrio terminó dando un impactante vuelco

Un fuerte accidente vial en Guaymallén dejó dos conductores heridos

LO QUE SE LEE AHORA
Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Las Más Leídas

Distinción especial para la provincia de Mendoza por obras viales.
Infraestructura estratégica

Mendoza ganó dos premios por las obras de la Panamericana y la Variante Palmira

Se esperan precipitaciones en varias localidades de Mendoza entre el sábado y el domingo.
Condiciones desfavorables

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar
En Ciudad

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Te Puede Interesar

Sophia Di Catalado y María Florencia Linardelli son mendocinas e investigadoras del Conicet
Historias de vida

Mujeres mendocinas que hacen historia en la ciencia: investigación con impacto social y sanitario

Por Carla Canizzaro
Las provincias y entidades vitivinicolas reclaman a Luis Caputo cambios en la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura
Desregulación vitivinícola

INV: provincias y entidades vitivinícolas reclaman a Luis Caputo parar la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque.
Fuerte accidente en el Sur

Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido

Por Cristian Pérez Barceló