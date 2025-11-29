Así le fue a Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1

Este sábado por la mañana, Franco Colapinto participó en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 . Tras resultados negativos en sus últimas actuaciones, el piloto argentino hizo lo posible por mejorar su rendimiento. A continuación, todos los detalles.

El argentino Franco Colapinto tuvo un inicio complicado en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 , al partir desde el pit lane luego de que su equipo realizara ajustes en su monoplaza tras una floja clasificación del viernes.

A lo largo de la competencia, Colapinto mostró esfuerzo, pero no logró mejorar su rendimiento y finalizó en la última posición . Por su parte, su compañero Pierre Gasly concluyó en el 18° lugar , avanzando un puesto tras la parada en boxes de Lance Stroll , quien terminó 19°.

La carrera estuvo dominada de principio a fin por Oscar Piastri , quien se llevó la victoria con una excelente actuación, consolidándose como el gran protagonista de la jornada. Para Colapinto, la jornada sirvió como aprendizaje y experiencia en la pista, con la vista puesta en mejorar sus actuaciones en las próximas presentaciones.

Lo que le espera a Franco Colapinto en el GP de Qatar 2025

Sábado 29 de noviembre

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

16/03 – Australia

23/03 – China

06/04 – Japón

13/04 – Bahréin

20/04 – Arabia Saudita

04/05 – Miami

18/05 – Ímola

25/05 – Mónaco

01/06 – España

15/06 – Canadá

29/06 – Austria

06/07 – Reino Unido

27/07 – Bélgica

03/08 – Hungría

31/08 – Países Bajos

07/09 – Italia

21/09 – Azerbaiyán

05/10 – Singapur

19/10 – Estados Unidos

26/10 – México

09/11 – Brasil

22/11 – Las Vegas

30/11 – Qatar

07/12 – Abu Dhabi

