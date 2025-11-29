29 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Así le fue a Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1

Este sábado, Franco Colapinto corrió en la carrera sprint del GP de Qatar de F1. Tras malos resultados recientes, descubrí cómo fue su desempeño en la pista.

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado por la mañana, Franco Colapinto participó en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tras resultados negativos en sus últimas actuaciones, el piloto argentino hizo lo posible por mejorar su rendimiento. A continuación, todos los detalles.

Franco Colapinto corrió en la carrera sprint del GP de Qatar de F1

Carrera sprint del GP de Qatar: la actuación de Franco Colapinto en F1

El argentino Franco Colapinto tuvo un inicio complicado en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, al partir desde el pit lane luego de que su equipo realizara ajustes en su monoplaza tras una floja clasificación del viernes.

A lo largo de la competencia, Colapinto mostró esfuerzo, pero no logró mejorar su rendimiento y finalizó en la última posición. Por su parte, su compañero Pierre Gasly concluyó en el 18° lugar, avanzando un puesto tras la parada en boxes de Lance Stroll, quien terminó 19°.

La carrera estuvo dominada de principio a fin por Oscar Piastri, quien se llevó la victoria con una excelente actuación, consolidándose como el gran protagonista de la jornada. Para Colapinto, la jornada sirvió como aprendizaje y experiencia en la pista, con la vista puesta en mejorar sus actuaciones en las próximas presentaciones.

Lo que le espera a Franco Colapinto en el GP de Qatar 2025

Sábado 29 de noviembre

  • Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

  • 16/03 – Australia

  • 23/03 – China

  • 06/04 – Japón

  • 13/04 – Bahréin

  • 20/04 – Arabia Saudita

  • 04/05 – Miami

  • 18/05 – Ímola

  • 25/05 – Mónaco

  • 01/06 – España

  • 15/06 – Canadá

  • 29/06 – Austria

  • 06/07 – Reino Unido

  • 27/07 – Bélgica

  • 03/08 – Hungría

  • 31/08 – Países Bajos

  • 07/09 – Italia

  • 21/09 – Azerbaiyán

  • 05/10 – Singapur

  • 19/10 – Estados Unidos

  • 26/10 – México

  • 09/11 – Brasil

  • 22/11 – Las Vegas

  • 30/11 – Qatar

  • 07/12 – Abu Dhabi

Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto en la Fórmula 1, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.

