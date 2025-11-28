Así fue la primera jornada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar 2025

Este viernes, Franco Colapinto inició su participación en el Gran Premio de Qatar , la penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1 2025. En esta nota, te contamos cómo se desempeñó en la pista y lo que le espera este fin de semana.

En el Circuito Internacional de Lusail, Franco Colapinto tuvo una participación complicada y terminó en la 20° posición , marcada por altibajos en su rendimiento.

El piloto argentino pasó gran parte de la carrera en los últimos puestos, aunque en un momento logró escalar hasta el 16° lugar gracias a una vuelta destacada. Sin embargo, luego su desempeño decayó, retrocedió posiciones e incluso llegó a salirse de la pista.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly también perdió el control de su Alpine y se fue de pista , provocando que finalizara en la posición 18° . En contraste, el gran protagonista fue Oscar Piastri (McLaren) , quien se quedó con la victoria con un tiempo de 1:20.929, seguido de cerca por su compañero Lando Norris, con un registro de 1:20.982.

Lo que le espera a Franco Colapinto en el GP de Qatar 2025

Viernes 28 de noviembre

Clasificación Sprint: 14.30 a 15.14

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

16/03 – Australia

23/03 – China

06/04 – Japón

13/04 – Bahréin

20/04 – Arabia Saudita

04/05 – Miami

18/05 – Ímola

25/05 – Mónaco

01/06 – España

15/06 – Canadá

29/06 – Austria

06/07 – Reino Unido

27/07 – Bélgica

03/08 – Hungría

31/08 – Países Bajos

07/09 – Italia

21/09 – Azerbaiyán

05/10 – Singapur

19/10 – Estados Unidos

26/10 – México

09/11 – Brasil

22/11 – Las Vegas

30/11 – Qatar

07/12 – Abu Dhabi

