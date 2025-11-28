28 de noviembre de 2025
Así fue la primera jornada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar 2025

Descubrí cómo Franco Colapinto arrancó en el Gran Premio de Qatar 2025, su desempeño en la pista y qué le espera en la penúltima fecha del Mundial de F1.

Este viernes, Franco Colapinto inició su participación en el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1 2025. En esta nota, te contamos cómo se desempeñó en la pista y lo que le espera este fin de semana.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la única práctica libre del GP de Qatar

En el Circuito Internacional de Lusail, Franco Colapinto tuvo una participación complicada y terminó en la 20° posición, marcada por altibajos en su rendimiento.

El piloto argentino pasó gran parte de la carrera en los últimos puestos, aunque en un momento logró escalar hasta el 16° lugar gracias a una vuelta destacada. Sin embargo, luego su desempeño decayó, retrocedió posiciones e incluso llegó a salirse de la pista.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly también perdió el control de su Alpine y se fue de pista, provocando que finalizara en la posición 18°. En contraste, el gran protagonista fue Oscar Piastri (McLaren), quien se quedó con la victoria con un tiempo de 1:20.929, seguido de cerca por su compañero Lando Norris, con un registro de 1:20.982.

Lo que le espera a Franco Colapinto en el GP de Qatar 2025

Viernes 28 de noviembre

  • Clasificación Sprint: 14.30 a 15.14

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00 a 12.00

  • Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

  • 16/03 – Australia

  • 23/03 – China

  • 06/04 – Japón

  • 13/04 – Bahréin

  • 20/04 – Arabia Saudita

  • 04/05 – Miami

  • 18/05 – Ímola

  • 25/05 – Mónaco

  • 01/06 – España

  • 15/06 – Canadá

  • 29/06 – Austria

  • 06/07 – Reino Unido

  • 27/07 – Bélgica

  • 03/08 – Hungría

  • 31/08 – Países Bajos

  • 07/09 – Italia

  • 21/09 – Azerbaiyán

  • 05/10 – Singapur

  • 19/10 – Estados Unidos

  • 26/10 – México

  • 09/11 – Brasil

  • 22/11 – Las Vegas

  • 30/11 – Qatar

  • 07/12 – Abu Dhabi

Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.

