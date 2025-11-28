Así fue la primera jornada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar 2025

Este viernes, Franco Colapinto inició su participación en el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1 2025. En esta nota, te contamos cómo se desempeñó en la pista y lo que le espera este fin de semana.
Descubrí cómo Franco Colapinto arrancó en el Gran Premio de Qatar 2025, su desempeño en la pista y qué le espera en la penúltima fecha del Mundial de F1.
Este viernes, Franco Colapinto inició su participación en el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1 2025. En esta nota, te contamos cómo se desempeñó en la pista y lo que le espera este fin de semana.
En el Circuito Internacional de Lusail, Franco Colapinto tuvo una participación complicada y terminó en la 20° posición, marcada por altibajos en su rendimiento.
El piloto argentino pasó gran parte de la carrera en los últimos puestos, aunque en un momento logró escalar hasta el 16° lugar gracias a una vuelta destacada. Sin embargo, luego su desempeño decayó, retrocedió posiciones e incluso llegó a salirse de la pista.
Por su parte, su compañero Pierre Gasly también perdió el control de su Alpine y se fue de pista, provocando que finalizara en la posición 18°. En contraste, el gran protagonista fue Oscar Piastri (McLaren), quien se quedó con la victoria con un tiempo de 1:20.929, seguido de cerca por su compañero Lando Norris, con un registro de 1:20.982.
Viernes 28 de noviembre
Clasificación Sprint: 14.30 a 15.14
Sábado 29 de noviembre
Carrera Sprint: 11.00 a 12.00
Clasificación: 15.00 a 16.00
Domingo 30 de noviembre
Carrera: 13.00
El GP de Qatar podrá verse en Argentina a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1. También podría emitirse por Fox Sports, aunque aún no fue confirmado oficialmente.
Además, la competencia puede seguirse por F1 TV, la plataforma oficial que ofrece cámaras on-board, data en tiempo real y múltiples opciones de visionado.
16/03 – Australia
23/03 – China
06/04 – Japón
13/04 – Bahréin
20/04 – Arabia Saudita
04/05 – Miami
18/05 – Ímola
25/05 – Mónaco
01/06 – España
15/06 – Canadá
29/06 – Austria
06/07 – Reino Unido
27/07 – Bélgica
03/08 – Hungría
31/08 – Países Bajos
07/09 – Italia
21/09 – Azerbaiyán
05/10 – Singapur
19/10 – Estados Unidos
26/10 – México
09/11 – Brasil
22/11 – Las Vegas
30/11 – Qatar
07/12 – Abu Dhabi
Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.