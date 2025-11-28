Cómo surgió la causa por narcotráfico que derivó en el secuestro de 90 kilos de cocaína

La Policía de Mendoza anunció hoy el secuestro de 90 kilos de cocaína, en un golpe al narcotráfico que fue calificado por las autoridades del Ministerio de Seguridad como el procedimiento “más importante de la historia de la provincia” en materia de lucha contra el comercio de estupefacientes.

Ahora bien, la investigación se había iniciado en junio con un dato sumamente llamativo: todo se originó por una denuncia de violencia de género.

En ese procedimiento, la policía allanó una casa en Rodeo del Medio, Maipú, y además de detener al acusado, secuestró varios estupefacientes.

Con ese hallazgo se inició una investigación que descubrió a una importante banda nacional dedicada al narcotráfico, con presencia en Mendoza, con vínculos en el norte del país y con más de 30 personas identificadas -varios de ellos tienen pedido de captura-.

Y tras cinco meses de pesquisa, este viernes se incautaron 90 kilos de cocaína, valuados en más de 1.100 millones de pesos, según lo que estimaron desde el Ministerio de Seguridad.

La causa por narcotráfico más importante de la Provincia de Mendoza: los detalles

Fuentes judiciales contaron que tras ese procedimiento por violencia de género mencionado se inició una exhaustiva pesquisa contra la banda narco.

ladrillos droga cocaina marihuana

Con el correr de los meses, los policías fueron descubriendo una importante organización que tiene vínculos en todo el país y que, también, llevaba cocaína a Chile.

Este viernes se ordenaron tres allanamientos, dos de ellos, en Rodeo del Medio, Maipú, y el restante en Villa Nueva, Guaymallén.

Con el personal de VANT (drones), los efectivos esperaron el momento ideal para encontrar el cargamento y lo lograron en una de las viviendas de Maipú. Allí, se cree, que cerca de 4 individuos lograron escapar y dejaron abandonada a una menor de 14 años, quien ya está a disposición del ETI.

Entre todos los procedimientos, la policía secuestró al menos cuatro armas de fuego, municiones, unos 80.000 dólares, $138.138.910 en efectivo, 227.000 pesos chilenos y los 90 kilos de cocaína. Además, hallaron cinco celulares que ahora están siendo peritados.

conferencia de prensa, secuestro cocaina, mercedes rus, Maria Gloria André, fiscal federal María Mercedes Rus, ministra de Seguridad, destacó el golpe al narcotráfico perpetrado este viernes. Foto: Yemel Fil

María Mercedes Rus, ministra de Seguridad, afirmó que la droga iba a generar “unas 200.000 dosis en la calle”.

“Es el procedimiento más exitoso, con mayor cantidad de droga secuestrada de la historia de Mendoza. Esto es droga que no va a estar circulando en la provincia, que no va a llegar al consumo de jóvenes, pero además que no va a estar circulando y generando otros delitos”, explicó Rus.

Cómo sigue la investigación

Hasta el momento, el expediente que lidera la fiscal federal María Gloria André, tiene un solo detenido -el capturado en junio en la causa por violencia de género- y hay al menos 30 personas identificadas, la mayoría de estas, con pedido de captura.

Entre los prófugos, hay hombres y mujeres, mendocinos y también varios sujetos oriundos del norte del país.

En ese sentido, Rus admitió que en horas de la madrugada mantuvo comunicación con ministros de Seguridad de distintas provincias debido a que se entiende que esta pesquisa involucra a una banda de narcotráfico “nacional”.

Además, también fue puesta al conocimiento la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, debido a que la causa es liderada también por el Ministerio Público de la Nación.