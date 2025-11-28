28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

La Fiscalía evalúa si fue correcto almacenarla ahí y si la firma tenía permisos para adquirirla y manipularla. Qué responsabilidad penal le cabría a la firma.

La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.

La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.

El episodio fue tan inédito que los equipos de emergencia debieron consultar a profesores de la UNCuyo para intervenir correctamente sobre la sustancia y comprender la reacción química que se estaba produciendo. La respuesta técnica fue preocupante: se trataba de material explosivo y existía un riesgo latente de detonación si no se actuaba con precisión.

Lee además
El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas
Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar
En Ciudad

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Tras diluir y enfriar el compuesto, los especialistas trabajan ahora para verificar que se encuentre completamente estabilizado. Una vez confirmado, será retirado del predio de la empresa de transporte donde estaba depositado.

Cuatro personas sufrieron una leve intoxicación, entre ellas un menor de edad, lo que motivó su traslado al hospital para una evaluación preventiva. Algunos vecinos se encerraron en sus casas y otros fueron evacuados, afectados por el olor penetrante que se esparció en la zona.

Nube tóxica imagen generada por IA 02
Un producto qu&iacute;mico gener&oacute; una nube t&oacute;xica en una zona residencial de San Rafael.

Un producto químico generó una nube tóxica en una zona residencial de San Rafael.

Las causas de la nube tóxica que alertó a vecinos de San Rafael

El personal policial constató que los gases provenían de un tanque de 500 litros ubicado en el patio de las instalaciones de la empresa. Allí se almacenaba peróxido orgánico líquido con ácido acético, una sustancia altamente reactiva que había sido recibida durante la mañana.

De acuerdo con los testimonios en el lugar, el contenedor ya venía “gaseando” y se esperaba que la reacción disminuyera con el paso de las horas. Sin embargo, debido a la temperatura y a su exposición en el patio, la sustancia comenzó a emanar gases que rápidamente fueron advertidos por los vecinos.

Personal de la firma habría exhibido documentación vinculada a autorizaciones para alojar este tipo de sustancias, aunque también informó que no contaban con protocolos específicos para una situación de este tipo. Bomberos trabajó durante varias horas hasta lograr contener la reacción y enfriar el compuesto químico.

La ayudante fiscal María Ana Yacante dispuso que Bomberos continuara con las tareas de estabilización y verificara que la sustancia quedara bajo control absoluto antes de proceder a su retiro. También ordenó la confección del acta del procedimiento y la individualización de todas las personas intervinientes.

La investigación judicial por la nube toxica en San Rafael

La Fiscalía analiza si la empresa está habilitada para transportar o tener en depósito este tipo de material en una zona residencial. En esa línea, el fiscal Javier Giaroli inició una causa por tenencia ilegal de material explosivo, figura que prevé penas de tres a seis años de prisión, según el artículo 189 bis del Código Penal.

Ahora deberá determinarse si la presencia de la sustancia en ese predio era legal y si la firma contaba con los permisos correspondientes para manipularla. A prima facie, no se trataría de un insumo destinado a ser enviado a otro punto, sino de un producto que sería utilizado por la propia empresa para tareas de limpieza.

Si se verificara la existencia del delito, podría configurarse además un concurso ideal por lesiones leves, debido a las personas intoxicadas, quienes también podrían iniciar acciones civiles.

Temas
Seguí leyendo

Rechazan la domiciliaria del acusado de matar a su padre en Guaymallén y seguirá en prisión

El cuerpo hallado en la costa de Chile corresponde al sanjuanino desaparecido

Nuevo secuestro de carne en un operativo contra el abigeato

Cómo surgió la causa por narcotráfico que derivó en el secuestro de 90 kilos de cocaína

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Detienen a un médico argentino en la Aduana por contrabando de balas

Accidente en Ruta 7: un camión impactó con otro y volcó con más de 60 animales a bordo

Qué hacer para proteger el celular frente a estafas virtuales

LO QUE SE LEE AHORA
Parte de la droga incautada en los allanamientos. 
histórico allanamiento en maipú

Cómo surgió la causa por narcotráfico que derivó en el secuestro de 90 kilos de cocaína

Las Más Leídas

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza
El clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Parte de la droga incautada en los allanamientos. 
histórico allanamiento en maipú

Cómo surgió la causa por narcotráfico que derivó en el secuestro de 90 kilos de cocaína

El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

Te Puede Interesar

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria. Imagen creada por IA
Inclusión

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria

Por Natalia Mantineo
La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Por Cristian Pérez Barceló
El frente forjado en julio volverá a competir como tal en febrero de 2026.
Comicios municipales

Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza irán juntos en las elecciones de febrero

Por Facundo La Rosa