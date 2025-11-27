Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.

Un importante operativo se desplegó pasadas las 22 de este jueves en calle Italia al 300 , en San Rafael , luego de que una nube tóxica surgiera de un taller de la zona y obligara a evacuar varias cuadras , según confirmaron testigos y residentes del sector.

Fuentes en el lugar señalaron que ambulancias trasladaron a personas con síntomas de intoxicación al hospital Schestakow. De acuerdo con lo reportado por vecinos, el producto químico permanecía en suspensión en el aire al momento de la evacuación.

Información preliminar de la Policía indica que el episodio se habría generado en un sector de las instalaciones Transporte Rodríguez , luego de que la empresa recibiera un envase con peróxido de sodio , un fuerte oxidante que se utiliza para distintos procedimientos industriales.

El producto habría estado almacenado en un recipiente inadecuado y, debido a la temperatura, se rompió y comenzó a liberar un gas , lo que habría provocado la nube que alertó a los vecinos.

La situación está controlada, indicaron desde las fuerzas de seguridad, desde donde confirmaron a Sitio Andino que debieron ser evacuados los residentes de viviendas lindantes a la firma.

En el lugar trabaja personal de Bomberos, realizando las tareas específicas para neutralizar el compuesto y garantizar que no haya riesgo de reactivación.

A raíz de ello, la zona de Italia al 300 permanece restringida y con tránsito cortado mientras avanzan las maniobras de seguridad, hasta completar la ventilación del área y el retiro seguro del material.

Fueron cuatro las personas afectadas por el incidente, tres mayores y un menor de edad. Presentaban descompostura y vómitos, aunque sus cuadros no revisten gravedad.