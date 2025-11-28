28 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Confirmación oficial

El cuerpo hallado en la costa de Chile corresponde al sanjuanino desaparecido

Las autoridades confirmaron que el cuerpo que apareció en La Serena es del argentino que era intensamente buscado. Qué sucedió en Chile.

Por Sitio Andino Policiales

El cuerpo hallado en La Serena, en la costa de Chile, pertenece a Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino que ingresó al mar con sus familiares a mediados de noviembre y murió ahogado.

Jaime Lazo, jefe de la prefectura de Elqui, realizó una conferencia de prensa este viernes donde confirmó que el cuerpo encontrado el jueves 27 de noviembre pertenece al menor de 17 años.

“El personal de la Brigada de Homicidios de La Serena, junto a especialistas del laboratorio de criminalística regional, estableció científicamente, mediante peritajes en terreno, la identidad del cuerpo encontrado por la Armada en el sector de Cuatro Esquinas, el cual corresponde al adolescente argentino, que el 17 de noviembre desapareció en el mar mientras se bañaba con su familia”, explicó.

Lazo expuso que en el caso hubo un trabajo coordinado con la Armada y otros servicios de seguridad de la comuna y de la región: “Además del rescate del joven, se llevó adelante un proceso científico-técnico con los protocolos institucionales correspondientes, lo que permitió confirmar su identidad”.

Qué le sucedió al joven sanjuanino en Chile

La búsqueda de Cabrera Iturriaga comenzó hace casi 15 días cuando el adolescente, que vivía desde hace años en Chile con su familia, recibió la visita de sus primos, por lo que el lunes por la tarde fue con ellos y sus otros hermanos a la playa.

Los vecinos indicaron que se trataba de una zona peligrosa y que casi todo el año tiene bandera roja y estaba prohibido bañarse por las fuertes corrientes. Aun así, los jóvenes desestimaron la advertencia y se metieron al agua.

Los acompañantes del menor lograron ser rescatados por un albañil y otros transeúntes que caminaban por la zona, pero Cabrera Iturriaga desapareció, por lo que se dio inicio a un amplio operativo con más de 250 brigadistas.

Las autoridades indicaron que el adolescente fue encontrado por una Lancha de Servicio General (LSG) de Coquimbo mientras realizaba un patrullaje de fiscalización pesquera. Ese hallazgo ocurrió días después de que las autoridades hayan informado el cese de los procedimientos debido a que no había probabilidades de vida. Ante este escenario, familiares y amigos hicieron una ceremonia en la playa.

