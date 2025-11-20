20 de noviembre de 2025
Decathlon volvió a la Argentina: por qué sus precios son más altos que en el resto de la región

Un informe comparó los precios de productos deportivos de Decathlon en Argentina, Brasil y Uruguay. La brecha supera el 100%: por qué el país queda tan arriba.

Por Sitio Andino Economía

La cadena deportiva francesa Decathlon regresó a la Argentina, específicamente a Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Su llegada generó un verdadero “boom” entre los consumidores, aunque también encendió una preocupación: los altos precios de sus productos en comparación con el resto de la región.

Según un informe de la Fundación Pro Tejer, los artículos de Decathlon en Argentina son entre un 55% y un 178% más caros que en Uruguay o Brasil. La diferencia resulta llamativa aun cuando los aranceles a la importación de textiles y calzado son iguales o incluso más bajos que los de los países vecinos: en Argentina alcanzan el 20%, mientras que en Brasil llegan al 35%.

Por qué Decathlon es más cara en Argentina que en otros países de América Latina

El informe de Pro Tejer descarta que la industria textil nacional sea responsable de los precios elevados. En cambio, señala una combinación de factores:

  • Alta carga tributaria: Argentina tiene una de las presiones impositivas más altas del mundo, presente en todas las etapas de la cadena: producción, logística y comercialización.
  • Fletes y logística: Los costos de transporte y distribución son “carísimos” y muy superiores a los del resto de la región.
  • Costos financieros: Las elevadas tasas de interés en dólares encarecen tanto el financiamiento al consumo como el capital de trabajo.
  • Alquileres y servicios: Los costos comerciales —alquileres en centros comerciales y servicios— superan ampliamente los de los países vecinos.
  • Sobrecostos laborales: Las contribuciones patronales, ART y otros componentes no salariales incrementan los costos laborales.
  • Pérdida de poder adquisitivo y escala: La caída del consumo en la clase media y el tamaño reducido del mercado interno obligan a fijar precios más altos para cubrir los costos fijos.

Cuánto cuesta un mismo producto en Decathlon de Argentina frente a Uruguay o Brasil

Un mismo artículo, de igual marca y diseño, puede tener valores muy distintos según el país. Algunos ejemplos muestran la magnitud de las diferencias:

  • Medias de trekking: Argentina es un 17% más cara que Uruguay y un 133% más cara que Brasil.
  • Zapatillas de running: El caso más extremo: Argentina es un 178% más cara que Uruguay y un 156% más cara que Brasil.
  • Falda de tenis: En Argentina cuesta un 14% más que en Uruguay y un 39% más que en Brasil.
  • Campera de running: El precio es un 17% más alto que en Uruguay y un 21% más alto que en Brasil.
  • Remera fitness: Tiene un valor similar al de Uruguay, pero sigue siendo un 55% más cara que en Brasil.

El problema no es la industria nacional

Pro Tejer subraya que los precios elevados no se deben a la industria nacional, ya que los productos de la tienda son importados —principalmente desde China o Indonesia—. Por eso, concluyen que los valores altos responden a un país poco competitivo, tanto para producir como para comercializar.

El desafío, afirman, es generar un entorno económico que permita precios sostenibles y una recuperación del ingreso real, en lugar de atribuir el problema a la industria local/ Noticias Argentinas

