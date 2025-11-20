Decathlon volvió a la Argentina: por qué sus precios son más altos que en el resto de la región

La cadena deportiva francesa Decathlon regresó a la Argentina , específicamente a Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Su llegada generó un verdadero “boom” entre los consumidores, aunque también encendió una preocupación: los altos precios de sus productos en comparación con el resto de la región.

Según un informe de la Fundación Pro Tejer , los artículos de Decathlon en Argentina son entre un 55% y un 178% más caros que en Uruguay o Brasil. La diferencia resulta llamativa aun cuando los aranceles a la importación de textiles y calzado son iguales o incluso más bajos que los de los países vecinos: en Argentina alcanzan el 20%, mientras que en Brasil llegan al 35%.

El informe de Pro Tejer descarta que la industria textil nacional sea responsable de los precios elevados. En cambio, señala una combinación de factores:

Decathlon de Argentina es hasta 178% más cara que la de Brasil y Uruguay

Un mismo artículo, de igual marca y diseño, puede tener valores muy distintos según el país . Algunos ejemplos muestran la magnitud de las diferencias:

Medias de trekking: Argentina es un 17% más cara que Uruguay y un 133% más cara que Brasil.

Zapatillas de running: El caso más extremo: Argentina es un 178% más cara que Uruguay y un 156% más cara que Brasil.

Falda de tenis: En Argentina cuesta un 14% más que en Uruguay y un 39% más que en Brasil.

Campera de running: El precio es un 17% más alto que en Uruguay y un 21% más alto que en Brasil.

Remera fitness: Tiene un valor similar al de Uruguay, pero sigue siendo un 55% más cara que en Brasil.

El problema no es la industria nacional

Pro Tejer subraya que los precios elevados no se deben a la industria nacional, ya que los productos de la tienda son importados —principalmente desde China o Indonesia—. Por eso, concluyen que los valores altos responden a un país poco competitivo, tanto para producir como para comercializar.

El desafío, afirman, es generar un entorno económico que permita precios sostenibles y una recuperación del ingreso real, en lugar de atribuir el problema a la industria local/ Noticias Argentinas