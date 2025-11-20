20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Lo sabías?

Ni amarillo ni rojo: los 3 colores que la gente inteligente elige para su ropa, según la psicología

Descubrí los tres colores que, según la psicología, las personas inteligentes suelen elegir al vestirse y qué transmiten sobre su personalidad.

Ni amarillo ni rojo: los 3 colores que la gente inteligente elige para su ropa, según la psicología
Ni amarillo ni rojo: los 3 colores que la gente inteligente elige para su ropa, según la psicología
Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas personas siguen las modas del día a día, pero el color que eligen al vestirse puede transmitir mucho sobre su personalidad. Según la psicología, existen tres colores que suelen preferir las personas inteligentes y la razón detrás de cada elección.

colores (2)
Qué colores usan las personas inteligentes para vestirse, según la psicología

Qué colores usan las personas inteligentes para vestirse, según la psicología

La psicología revela los 3 colores que transmiten inteligencia al vestirse

Según expertos en esta disciplina, el azul es un color elegido frecuentemente por personas inteligentes, ya que inspira estabilidad, confianza y seguridad, cualidades que ayudan a proyectar seriedad y capacidad.

Lee además
Ideas para decorar en Navidad 2025: colores y tendencias que marcarán la temporada
Diseño y estilo

Ideas para decorar en Navidad 2025: colores y tendencias que marcarán la temporada
Astrología: cuál es el signo que vivirá un fin de semana de pasión y sorpresas
Fin de semana astral

Astrología: cuál es el signo que vivirá un fin de semana de pasión y sorpresas

El negro, en cambio, tiene un fuerte peso simbólico: refleja elegancia y sofisticación, y su poder autoritario lo convierte en un color de presencia imponente, aunque también requiere cuidado para no resultar demasiado sobrio o intimidante.

Por último, el blanco comunica pureza, claridad y sencillez, pero también exige atención. Su fragilidad ante manchas ha llevado a que, según algunos expertos, sea preferido por quienes valoran el orden extremo o presentan tendencias obsesivas. / Clarín

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Ideas para integrar adornos de Navidad con identidad latinoamericana

Astrología: qué signo vive un encuentro inesperado que podría cambiarle la vida

Conocé el horóscopo para este miércoles 19 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Los colores y símbolos de la Navidad: qué representa cada uno

Astrología: qué signo debe cuidar su dinero y evitar riesgos esta semana

Qué significa dormir con tu mascota: explicación según la psicología

Conocé el horóscopo para este martes 18 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite.
Preocupante

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires.
Agenda

Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Este jueves y viernes el acceso al cerro de la Gloria estará restringido.
Evento oficial

El Cerro de La Gloria estará cerrado temporalmente: qué días y por qué motivo

Por Sitio Andino Sociedad