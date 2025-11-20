Ni amarillo ni rojo: los 3 colores que la gente inteligente elige para su ropa, según la psicología

Por Juan Pablo Strappazzon







Muchas personas siguen las modas del día a día, pero el color que eligen al vestirse puede transmitir mucho sobre su personalidad. Según la psicología, existen tres colores que suelen preferir las personas inteligentes y la razón detrás de cada elección.

colores (2) Qué colores usan las personas inteligentes para vestirse, según la psicología La psicología revela los 3 colores que transmiten inteligencia al vestirse Según expertos en esta disciplina, el azul es un color elegido frecuentemente por personas inteligentes, ya que inspira estabilidad, confianza y seguridad, cualidades que ayudan a proyectar seriedad y capacidad.

El negro, en cambio, tiene un fuerte peso simbólico: refleja elegancia y sofisticación, y su poder autoritario lo convierte en un color de presencia imponente, aunque también requiere cuidado para no resultar demasiado sobrio o intimidante.

Por último, el blanco comunica pureza, claridad y sencillez, pero también exige atención. Su fragilidad ante manchas ha llevado a que, según algunos expertos, sea preferido por quienes valoran el orden extremo o presentan tendencias obsesivas. / Clarín

La psicología intenta explicar diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Haciendo clic aquí, descubrirás cómo otras acciones también encuentran su explicación desde esta disciplina.

