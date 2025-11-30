Maratón Nocturna de Mendoza: cientos de competidores vivieron una gran jornada de esfuerzo y dedicación

La provincia de Mendoza , en su ciudad capital, vivió una noche inolvidable con la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025 , que una vez más combinó deporte, música, cultura y miles de personas recorriendo las calles iluminadas de la capital provincial. Con cupos agotados desde días antes, la prueba volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes del calendario mendocino .

La largada se realizó a las 21.30 , desde la explanada de la Casa de Gobierno, con un clima ideal para correr y un circuito rápido que dejó varias marcas destacadas.

El itinerario recorrió las calles La Pampa, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit, para luego adentrarse en el Parque General San Martín: los Portones, los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago fueron parte del trazado antes de emprender el regreso hacia Casa de Gobierno.

Como parte del evento, la Ciudad acompañó la presentación del libro “Correr para no temblar” , del periodista Daniel Yúdica, realizada en La Báscula (Nave Cultural). Además, hubo DJ en vivo , estacionamiento gratuito , foodtrucks, guardarropas y un amplio operativo de tránsito.

Resultados del 10K: una noche de marcas rápidas en la Maratón

La prueba dejó imágenes intensas: pelotones firmes desde el inicio, cambios de ritmo en plena Civit y un regreso electrizante hacia Casa de Gobierno. Los atletas mantuvieron un paso agresivo y se vieron duelos mano a mano que le dieron a la noche un clima competitivo de alto nivel.

El circuito rápido y la temperatura ideal favorecieron marcas sólidas y estrategias bien ejecutadas. La recta final reunió toda la tensión: sprints decisivos, esfuerzos al límite y un cierre vibrante que coronó a los mejores de cada categoría.

El circuito competitivo dejó ganadores muy parejos y una clasificación general dominada por atletas jóvenes y de gran ritmo.

Ganadores generales – Masculino 10K

Ignacio Erario – (Categoría 26–30) – 00:30:15

Ignacio Sánchez – (20–25) – 00:31:24

Juan Martín Fernández – (26–30) – 00:32:18

Ganadoras generales – Femenino 10K

María Belén Alegre – (31–35) – 00:37:53

Ailén Funes – (31–35) – 00:38:55

Virginia Martínez – (31–35) – 00:41:07

El resto de los ganadores de la Maratón Nocturna

Ganadoras por categorías del 10K femenino 14–19 años

Julieta Gaute Gomez – 00:40:46

Fernanda Ruffo – 00:47:14

Ana Victoria Pariente Giménez – 00:53:24

20–25 años

Lucía Viciana – 00:43:28

Loana Villar – 00:44:41

Inés Bahamondes – 00:44:54

26–30 años

Pamela Arce – 00:46:46

Aymará González – 00:47:28

Francisca Fekete – 00:49:34

31–35 años

María Belén Alegre – 00:37:53

Ailén Funes – 00:38:55

Virginia Martínez – 00:41:07

36–40 años

Noelia Rodríguez – 00:41:57

Luzmary Urbina Chaparro – 00:42:29

Cecilia Montenegro – 00:44:13

41–45 años

Elisa Abarca – 00:39:19

Vanina Yudica – 00:43:22

Romina Moreno – 00:44:22

46–50 años

Ana Serrano – 00:41:32

Julieta Príncipe – 00:45:22

Graciela Lourdes Pereyra – 00:50:53

51–55 años

María Elizabeth Sosa – 00:45:11

Viviana Rosario Dubac – 00:48:23

Roxana Buenanueva – 00:49:23

56–60 años

María Alejandra Ortiz – 00:53:54

Marcela Liliana Bottari – 00:55:55

Milagro Toledo – 00:57:03

61–65 años

Laura Nancy Rodríguez – 00:57:04

Raquel Ramos – 01:00:54

Mónica del Carmen Quarignolo – 01:06:51

66–70 años

Silvana Aubone – 00:48:55

Beatriz Labiano – 00:52:30

Silvia Demaría – 01:01:32

71+

Marta Elena López – 01:08:12

Rita Díaz – 01:16:46

Ciego o baja visión

Silvina Castro – 00:55:52

Otras discapacidades

Nere Aluhe Dujanoff – 00:52:15

Laura Elena Decara – 01:02:38

Gabriela Fernández – 01:10:53

Ganadores por categorías del 10K Masculino

14–19 años

Bautista Mariani – 00:38:30

Nahuel Diego – 00:38:46

Alejo Martínez – 00:40:37

20–25 años

Ignacio Sánchez – 00:31:24

Jesús Ivo Hualpa – 00:36:15

Octavio Dube – 00:37:41

26–30 años

Ignacio Erario – 00:30:15

Juan Martín Fernández – 00:32:18

Ezequiel Escudero – 00:34:53

31–35 años

Rodolfo Guidolin – 00:38:13

Erwin Rollano – 00:38:24

Juan Cruz Vercelli Carrazco – 00:38:39

36–40 años

Javier Ortego – 00:34:45

Denis Eber Méndez – 00:35:18

Luis Galán – 00:38:01

41–45 años

Diego Cristian Domínguez – 00:37:01

Leandro Iván Martínez – 00:38:29

Carlos Alberto Martínez – 00:39:21

46–50 años

Diego Carranza – 00:37:57

Miguel Ángel Pequiz – 00:39:13

Ariel Estrada – 00:39:57

51–55 años

Claudio Rubio – 00:39:26

Luciano Bello – 00:39:52

Rubén Cruzate – 00:40:52

56–60 años

Ariel Chia – 00:40:04

Augusto Dalvelo – 00:45:18

Alejandro Gabriel Morla – 00:46:22

61–65 años

Alejandro Sergio Toledo – 00:46:23

Alberto Camargo – 00:50:20

Michael Joseph Deasy – 00:50:45

66–70 años

Andrés Chávez – 00:51:10

Augusto Héctor Soppelsa – 00:55:58

Osvaldo Ariel Fernández – 00:56:28

71+

Daniel Ricardo Muñoz – 00:49:58

José Amaya – 00:58:03

Javier Zuleta – 01:02:18

Ciego o baja visión

Walter Álvarez – 00:45:39

Javier Huwyler Jofré – 01:00:07

Otras discapacidades