30 de noviembre de 2025
Circuito Internacional de Lusail

Fórmula 1: Franco Colapinto larga desde el fondo en la penúltima carrera del año

El Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar se correrá desde las 13.00 horas en nuestro país y tendrá a Franco Colapinto en el 20mo lugar de la partida.

Franco Colapinto largará última en el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar.

Este domingo se disputa la penúltima fecha de la Fórmula 1 (F1) 2025 en el Circuito Internacional de Lusail: el Gran Premio de Qatar. La carrera, que comienza a las 13 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Franco Colapinto, quien ya fue confirmado como piloto titular para la próxima temporada, afrontará su 17° jornada del año con Alpine.

El argentino sigue sufriendo con el auto con menos potencia de la parrilla, en un trazado rápido en el que predominan las curvas de media y alta velocidad: “Tengo menos grip ahora que con las gomas duras en las curvas rápidas y eso te saca confianza y no te da la estabilidad de entrada que necesitas en la F1 (...) Es un auto que es complicado de llevar, inestable, y no se siente rápido“, aseguró.

El sábado, en el último sprint del año, Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria escoltado por George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). Colapinto, por su parte, terminó último y aprovechó la última vuelta para probar el neumático blando de cara a la clasificación, Al cabo, el argentino, que no consiguió un giro prolijo, cronometró 1m21s137 que lo ubicó en el 20° lugar.

Cómo ver online el Gran Premio de Fórmula 1 Qatar

Todas las instancias de la fecha 23 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

La lucha por el título está más encendida que nunca y hay tres pilotos con chances de quedarse con el título: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Quedan los últimos dos Grandes Premios del año, el que se está disputando en Qatar y el de Emiratos Árabes Unidos del próximo fin de semana. Y las combinaciones de resultados dejan al británico de McLaren como el máximo favorito al título ya que, después del sprint en Lusail, le saca 22 puntos de ventaja a su compañero de escudería y 25 al tetracampeón en ejercicio.

Así esta el campeonato de Fórmula 1

En el campeonato de constructores, McLaren ya se consagró campeón con varias jornadas de anticipación. Ya suma 770 unidades y le saca 329 a Mercedes, que está segundo con 441. Red Bull marcha tercero con 400 y recién en el cuarto puesto aparece Ferrari con 378, casi todos conseguidos por Verstappen. Alpine, con Pierre Gasly y Colapinto, el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos, está en el fondo de la tabla con apenas 22 puntos cosechados por el piloto francés.

