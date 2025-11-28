28 de noviembre de 2025
{}
Maratón Noctura 2025: guía completa con recorridos, premios y desvíos

La tradicional Maratón Nocturna, organizada por la Municipalidad de Mendoza, se realizará este sábado 29 de noviembre, desde las 21.30.

Maratón Noctura 2025: guía completa con recorridos, premios y desvíos. Imagen ilustrativa

Maratón Noctura 2025: guía completa con recorridos, premios y desvíos. Imagen ilustrativa

La Municipalidad de Mendoza se prepara para vivir una de sus noches más vibrantes con la celebración de la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025. El evento, que ya ha agotado sus cupos, reunirá a miles de corredores en una combinación de deporte, cultura y espectáculo urbano. La cita es este sábado 29 de noviembre.

  • Distancias: la maratón ofrece dos modalidades:

    • 10 Kilómetros: circuito competitivo para atletas.

    • 2 Kilómetros: recorrido familiar, ideal para disfrutar en grupo.

  • Recorrido de 10K: los corredores transitarán por arterias céntricas como La Pampa, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y la emblemática Emilio Civit, adentrándose en el Parque General San Martín hasta los Portones, Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, para luego regresar al punto de partida.

  • Premios en efectivo: la categoría general (femenina y masculina) de los 10K repartirá importantes premios en metálico a los tres primeros puestos:

    • 1º puesto: $400.000.

    • 2º puesto: $300.000.

    • 3º puesto: $200.000.

    Retiro de kits y servicios

    La entrega de kits de competencia se realizará en La Báscula (Nave Cultural) en los siguientes horarios:

    • Viernes 28 de noviembre: de 10 a 17.

    • Sábado 29 de noviembre: de 10 a 13.

    Además, los participantes contarán con servicio de guardarropas (junto al Memorial) y estacionamiento gratuito en Casa de Gobierno (sobre calle Peltier, sector sur). La atmósfera festiva se completará con un punto de aliento con DJ en los Portones del Parque y una oferta gastronómica con los foodtrucks Taimara Licuados y Habemus Papas (ubicados en Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen).

    Operativo de tránsito y transporte

    Debido al evento, se implementará un operativo especial de tránsito con cortes en diversas arterias.

    • Metrotranvía: el servicio se verá interrumpido por una hora, desde las 21.30 hasta las 22.30.

    • Vías alternativas: se recomienda consultar las rutas alternativas previstas por la Ciudad para garantizar la fluidez vehicular en los sentidos Sur-Norte, Norte-Sur, Este-Oeste y Oeste-Este.

    maratón nocturna recorrido
    Maratón nocturna: Ciudad ha previsto un operativo especial.

    Maratón nocturna: Ciudad ha previsto un operativo especial.

    Deporte y Cultura: presentación de Libro

    En un esfuerzo por integrar el deporte con la cultura, la Ciudad de Mendoza acogerá una actividad especial: la presentación del libro “Correr para no temblar”, del reconocido periodista y productor Daniel Yúdica.

    • Fecha y hora: sábado 29 de noviembre, 11.

    • Lugar: La Báscula (Nave Cultural).

    • Detalles: la obra, testimonio personal sobre los desafíos y la resiliencia a través del running, es una propuesta abierta y gratuita al público.

    La Maratón Nocturna se consolida un año más como una fiesta que combina el desafío deportivo, la belleza del recorrido urbano iluminado y una completa agenda cultural y social.

