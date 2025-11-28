Maratón Noctura 2025: guía completa con recorridos, premios y desvíos

La Municipalidad de Mendoza se prepara para vivir una de sus noches más vibrantes con la celebración de la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025 . El evento, que ya ha agotado sus cupos, reunirá a miles de corredores en una combinación de deporte, cultura y espectáculo urbano. La cita es este sábado 29 de noviembre .

De acuerdo con el cronograma oficial, la largada de la Maratón Nocturna está programada para las 21.30, desde la Explanada de Casa de Gobierno , el mismo punto que servirá como meta.

Maratón Nocturna 2025: el evento deportivo será este sábado a las 21.30.

Atención La Maratón de Tunuyán agotó cupos y la Municipalidad habilitó 100 lugares extra

Fin de semana Maratón Nocturna en Mendoza: qué calles se cortarán y dónde circular este sábado

Recorrido de 10K: los corredores transitarán por arterias céntricas como La Pampa, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y la emblemática Emilio Civit, adentrándose en el Parque General San Martín hasta los Portones, Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, para luego regresar al punto de partida.

Premios en efectivo: la categoría general (femenina y masculina) de los 10K repartirá importantes premios en metálico a los tres primeros puestos:

1º puesto: $400.000.

2º puesto: $300.000.

3º puesto: $200.000.

Retiro de kits y servicios

La entrega de kits de competencia se realizará en La Báscula (Nave Cultural) en los siguientes horarios:

Viernes 28 de noviembre: de 10 a 17.

Sábado 29 de noviembre: de 10 a 13.

Además, los participantes contarán con servicio de guardarropas (junto al Memorial) y estacionamiento gratuito en Casa de Gobierno (sobre calle Peltier, sector sur). La atmósfera festiva se completará con un punto de aliento con DJ en los Portones del Parque y una oferta gastronómica con los foodtrucks Taimara Licuados y Habemus Papas (ubicados en Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen).

Operativo de tránsito y transporte

Debido al evento, se implementará un operativo especial de tránsito con cortes en diversas arterias.

Metrotranvía: el servicio se verá interrumpido por una hora , desde las 21.30 hasta las 22.30 .

Vías alternativas: se recomienda consultar las rutas alternativas previstas por la Ciudad para garantizar la fluidez vehicular en los sentidos Sur-Norte, Norte-Sur, Este-Oeste y Oeste-Este.

maratón nocturna recorrido Maratón nocturna: Ciudad ha previsto un operativo especial.

Deporte y Cultura: presentación de Libro

En un esfuerzo por integrar el deporte con la cultura, la Ciudad de Mendoza acogerá una actividad especial: la presentación del libro “Correr para no temblar”, del reconocido periodista y productor Daniel Yúdica.

Fecha y hora: sábado 29 de noviembre, 11 .

Lugar: La Báscula (Nave Cultural).

Detalles: la obra, testimonio personal sobre los desafíos y la resiliencia a través del running, es una propuesta abierta y gratuita al público.

La Maratón Nocturna se consolida un año más como una fiesta que combina el desafío deportivo, la belleza del recorrido urbano iluminado y una completa agenda cultural y social.