27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

La Maratón de Tunuyán agotó cupos y la Municipalidad habilitó 100 lugares extra

El 6 de diciembre se correrán tres distancias de la Maratón de Tunuyán en el Parque de la Lombardía. El formulario de inscripción ya está habilitado.

Maratón Aniversario Tunuyán.

Maratón Aniversario Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

La Maratón Aniversario de Tunuyán se realizará el sábado 6 de diciembre a las 20.00 horas en el Parque de la Lombardía. Tras abrir inscripciones a principio de mes, los cupos iniciales se completaron rápidamente, por lo que la Dirección de Deporte de la Municipalidad decidió sumar 100 lugares, que ya se encuentran disponibles para quienes deseen participar.

La propuesta ofrece tres distancias: 3K, 6K y 12K, con circuitos diseñados para que cada participante elija el desafío acorde a su nivel de entrenamiento. Los mapas oficiales ya están disponibles y permiten visualizar cada trazado:

Lee además
El caso de grooming ocurrió a través de roblox, en Tunuyán.
primer fallo en la provincia

Tunuyán: condenan a un hombre por grooming a través de la aplicación Roblox
Tunuyán celebra sus 145 años: la historia del departamento fundado el 25 de noviembre
Efeméride provincial

Tunuyán celebra sus 145 años: la historia del departamento fundado el 25 de noviembre

3K (Recreativa): una vuelta dentro del Parque de la Lombardía, ideal para caminar, trotar o participar en familia.

image

6K: recorrido que combina senderos del parque con un tramo por calle Güemes y Lisandro de la Torre.

image

12K: mismo circuito de los 6K, pero en dos vueltas consecutivas.

image

Acreditación para la Maratón de Tunuyán

  • Vecinos y vecinas de Tunuyán: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Plaza Departamental San Martín. Los corredores deben realizar el pago allí mismo. Además presentar DNI, el deslinde de responsabilidad impreso y firmado y certificado médico con hasta un año de vigencia.Para descargar el archivo de deslinde de responsabilidad ingrese aquí MARATÓN ANIVERSARIO – Deslinde de Responsabilidad.PDF
  • Participantes de otros departamentos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 h, en el Parque de la Lombardía.

Costos de inscripción para la Maratón de Tunuyán

  • $15.000 – Incluye remera oficial, dorsal con chip descartable y medalla finisher.
  • $10.000 – Incluye dorsal con chip y medalla finisher (sin remera).

Accedé al formulario e inscribite https://forms.gle/DQWmd4J1S3965WBz9 . Tenés tiempo hasta completar cupos.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones desdobladas: la preocupación de Emir Andraos para el 22 de febrero

Grave accidente vial en Tunuyán: dos policías chocaron con un caballo y uno falleció

Emir Andraos pretende recuperar los fondos que Tunuyán destinó a finalizar obras paralizadas

La voz de Milei en el acto político de Tunuyán: "Hay que terminar con el país de sindicalistas ricos y trabajadores pobres"

Carlos Dávila: "La crisis no siempre es negativa, es la condición necesaria para hacer cosas distintas"

Tunuyán coordinó un operativo integral para mitigar daños del viento zonda

Suspenden nuevamente el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo

Tunuyán moderniza su flota con una inversión de $320 millones: dos camiones, utilitarios y 4×4

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

El INDEC asegura que crece el comercio electrodoméstico. El Central advierte que no se pagan
Contradicciones económicas

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Por Natalia Mantineo