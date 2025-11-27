La Maratón de Tunuyán agotó cupos y la Municipalidad habilitó 100 lugares extra

La Maratón Aniversario de Tunuyán se realizará el sábado 6 de diciembre a las 20.00 horas en el Parque de la Lombardía. Tras abrir inscripciones a principio de mes, los cupos iniciales se completaron rápidamente, por lo que la Dirección de Deporte de la Municipalidad decidió sumar 100 lugares, que ya se encuentran disponibles para quienes deseen participar.