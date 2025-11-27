27 de noviembre de 2025
Ya tiene media sanción

PSJ Cobre Mendocino: el impacto económico y las oportunidades que generará la minería en Mendoza

La geóloga Marita Ahumada y los diputados Guillermo Mosso y Gustavo Cairo analizaron en Aconcagua Radio los alcances de PSJ Cobre Mendocino.

PSJ Cobre Mendocino: el impacto económico y las oportunidades que generará la minería en Mendoza. Imagen ilustrativa.

PSJ Cobre Mendocino: el impacto económico y las oportunidades que generará la minería en Mendoza. Imagen ilustrativa.

 Por Aconcagua Radio

La geóloga Marita Ahumada, junto a los legisladores Guillermo Mosso y Gustavo Cairo dialogaron con Aconcagua Radio tras la media sanción de los cuatro proyectos vinculados a la minería, entre ellos, la DIA de PSJ Cobre Mendocino. Reflexionaron sobre el debate legislativo y explicaron qué implica para la provincia el avance de las propuestas del Ejecutivo.

Este miércoles, en la Cámara de Diputados se aprobaron las declaraciones de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, sumados a las iniciativas de creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental. Ahora será el Senado donde deberán tratarse para su sanción final.

Una vez que la Legislatura de Mendoza de luz verde a los proyectos, Ahumada afirmó: "Debería venir una etapa de ordenamiento donde los pequeños prestadores de servicios y bienes puedan alinearse con las empresas, integrar al mendocino y darle estas oportunidades verdaderas de desarrollo. Se necesita también mucha información, comunicación y educación para que la gente deje de tener miedo".

Marita Ahumada - 475856
Marita Ahumada.

Marita Ahumada.

Minería y empleo

En el mismo sentido, Mosso señaló que "hay que generar las condiciones para que los proyectos prosperen" y "para que los mendocinos entren en ese círculo virtuoso", y advirtió que tiene que haber capacitaciones y acompañamiento para el verdadero desarrollo de la actividad minera.

"Es el momento de abrirle las puertas a los profesionales mendocinos que hoy trabajan fuera de la provincia y del país", comentó Ahumada, quien comentó que hay técnicos que están todos trabajando en otras ciudades porque en Mendoza no tienen la oportunidad.

Guillermo Mosso Demócratas en el Frente Cambia Mendoza, diputado de Mendoza
Guillermo Mosso.

Guillermo Mosso.

Mosso se refirió al comunicado del Conicet Mendoza publicado el martes pasado en el que se manifestaba en contra de PSJ Cobre Mendocino: "El Conicet avaló todo el proceso evaluatorio. El comunicado no estaba firmado. Muchos cuestionamientos estaban aclarados dentro de la DIA. A nivel nacional se aclaró que no fue un comunicado oficial. Era muy sospechoso que algunos legisladores supieran de esto y lo hayan incorporado inmediatamente al expediente".

El debate en la Legislatura de Mendoza

Tras un extenso debate, y con manifestaciones de ambientalistas fuera del recinto, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, sin respaldo peronista. Además, le dieron media sanción a la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II, al Fondo Compensador Ambiental, al Régimen de Regalías.

"Es importantísimo lo que ha pasado y sobre todo ver que desde hace varios años viene una alineación de todo el sector industrial que entendió que se puede trabajar en minería con controles correctamente como se debe, como se hace en el primer mundo. Y que también todo el arco político, la mayoría. Tenemos algunos que todavía lamentablemente no quieren escuchar las razones técnicas y siguen infundiendo terror", comentó la experta.

Gustavo Cairo Pro Unión Mendocina Juntos por la libertad, diputado de Mendoza
Gustavo Cairo.

Gustavo Cairo.

Respecto a los votos en contra de la oposición, el diputado Cairo señaló que "mucha gente ha tomado el tema para hacer politiquería en contra de la provincia" y dijo: "No nos sobra trabajo, se van nuestros jóvenes, la gente se dio cuenta de eso. Se ha metido miedo en un tema sensible. Hay quienes saben que hay que hacer minería en Mendoza y se ponen en contra para sacar un rédito vil".

Al ser consultado sobre posibles presentaciones en la Justicia para frenar PSJ Cobre Mendocino, Cairo aseguró: "No veo que tenga posibilidad de éxito una judicialización aunque cualquier tema está sujeto a presentaciones judiciales".

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio

Por Pablo Segura
Por Natalia Mantineo
Por Soledad Maturano