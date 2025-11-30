30 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Reacomodamiento político

Interna federal: dos bloques de gobernadores se disputan ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados

Gobernadores de distintas provincias buscan sumar adhesiones antes de la sesión preparatoria. La disputa por la tercera fuerza desata tensiones cruzadas.

Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Por Sitio Andino Política

En la antesala de la sesión preparatoria de la próxima semana, dos grupos de gobernadores aceleraron sus movimientos políticos para definir la conformación de interbloques que buscan posicionarse como la tercera fuerza en una Cámara de Diputados marcada por la polarización. La disputa se centra en obtener la vicepresidencia tercera, además de los pocos espacios en comisiones que quedarán disponibles fuera de los dos grandes polos legislativos.

Por un lado, se encuentra el espacio vinculado a Provincias Unidas, que dio el primer golpe de efecto con una reunión en el Congreso encabezada por los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Chubut, Ignacio Torres; y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. La foto política buscó dejar en claro que el armado electoral que los unió sigue activo y pretende consolidarse dentro del Parlamento.

La estrategia de Provincias Unidas para sumar volumen político

El armado impulsado por este grupo reúne a seis legisladores cordobeses liderados por Juan Schiaretti, a los porteños Martín Lousteau y Mariela Coletta, al bonaerense Pablo Juliano, al jujeño Jorge Rizzotti, a los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías, y a la diputada Gisela Scaglia, quien aspira a presidir el bloque.

Sin embargo, para posicionarse como tercera fuerza, necesitan sumar adhesiones clave dentro del radicalismo.

debate presidencial 2023, Juan Schiaretti.jpg
Juan Schiaretti, ex-candidato a Diputado Nacional de Provincias Unidas.

Entre los legisladores en duda aparecen la jujeña María Inés Zigarán, alineada con el gobernador Carlos Sadir, y el correntino Diógenes González, quien espera la definición política del gobernador Gustavo Valdés. Si Valdés acepta la presidencia del Comité Nacional de la UCR, tendría escaso margen para permitir que su diputado se incorpore a un bloque por fuera del partido.

También están pendientes las decisiones del santacruceño José Luis Garrido, que responde al gobernador Claudio Vidal, y del entrerriano Francisco Morchio, cuyo destino será definido la semana próxima junto al gobernador Rogelio Frigerio.

Pichetto, Massot y la disputa interna por identidades políticas

En paralelo, continúan las negociaciones para integrar al espacio de Encuentro Federal, representado por Miguel Pichetto y Nicolás Massot, así como a los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

miguel angel pichetto

"Cada argentino elegirá lo que considere mejor para el futuro de nuestro país. Esa es la democracia", sostuvo Miguel Ángel Pichetto.

Según trascendió, Pichetto se mostró molesto al enterarse por los medios de que sectores de Provincias Unidas pretendían desplazarlo de la conducción para colocar a Scaglia. Tanto él como la Coalición Cívica exigen la conformación de un interbloque amplio que permita mantener identidades propias.

El Norte Grande juega su propia carta

La competencia sumó otro capítulo con una reunión posterior realizada en la Casa de la Provincia de Salta, donde participaron los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Allí tomó forma la posibilidad de un interbloque del Norte Grande, que sumaría además a los diputados misioneros del Frente de la Concordia, el espacio que lideran Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua.

El neuquino Rolando Figueroa estuvo presente en el encuentro, aunque no sería parte del nuevo agrupamiento legislativo. A la vez, se desarrollan gestiones para incorporar a los diputados del MID, Oscar Zago y Claudio Falcone, y a dos de los integrantes del bloque Coherencia, Carlos D’Alessandro y Gerardo González.

Con ambos espacios moviendo fichas en simultáneo, la pelea legislativa continúa abierta y el desenlace recién se conocerá en la sesión preparatoria del próximo miércoles.

