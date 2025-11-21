Cuándo juran los diputados nacionales electos, incluidos los cinco mendocinos

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina convocó a la Sesión Preparatoria.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina fijó la Sesión Preparatoria en la que los legisladores electos prestarán juramento para el próximo 3 de diciembre, paso previo a asumir las bancas. Se definirán las nuevas autoridades del cuerpo y el mendocino Luis Petri tiene chances de ocupar una de las vicepresidencias oficialistas.

Así lo dispuso la nota firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, enviada a los integrantes de la Cámara baja, según lo establecido en el reglamento que regula los pasos obligatorios para la conformación del nuevo período legislativo .

La Sesión Preparatoria, donde jurarán los diputados elegidos en los pasados comicios del 26 de octubre, debe realizarse dentro de los primeros días del mes de diciembre de cada año, convocada “a los efectos de proceder a su constitución y a la elección de sus autoridades ”. Esto sucederá el miércoles 3 de diciembre, a las 11 . La fecha en la que asumirán sus bancas será el 10 del mismo mes .

Los diputados electos más los que están en ejercicio cuyos mandatos no finalicen elegirán, a pluralidad de votos, un Presidente Provisional presidiendo esa votación el legislasor actual de mayor edad. Luego, tomarán juramento los nuevos para después realizar la elección del Presidente y los vicepresidentes primero, segundo y tercero .

Martín Menem tiene grandes posibilidades de ser reelecto por un nuevo período legislativo. En cuanto al vicepresidente primero, en caso de que el oficialismo se convierta en primera minoría, conseguirá poner en ese lugar a un miembro propio. De momento, la primera minoría sigue siendo de Unión por la Patria y la elegida en caso de que mantenga ese cargo se espera siga siendo Cecilia Moreau.

Una de las vicepresidencias del oficialismo podría ser para Luis Petri, quien ya ocupó la vicepresidencia segunda entre 2017 y 2019 por Cambiemos.

Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza

En las pasadas elecciones 2025, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo un triunfo contundente y logró quedarse con cuatro de las cinco bancas en juego, dejando en manos del justicialismo el único escaño restante, reconfigurando la representación mendocina en el Congreso. Los ganadores de las legislativas fueron:

Luis Petri (LLA+CM).

(LLA+CM). Pamela Verasay (LLA+CM).

(LLA+CM). Álvaro Martínez (LLA+CM).

(LLA+CM). Julieta Metral Asensio (LLA+CM).

(LLA+CM). Emir Félix (PJ).

legisladores nacionales electos, luis petri, pamela verasay, alvaro martinez, julieta metral asensio, emir felix Legisladores elector por Mendoza.

En sus bancas, continuará Lourdes Arrieta (Coherencia, ex LLA), Mercedes Llano (PD, bloque LLA), Facundo Correa Llano (LLA), Martín Aveiro (PJ) y Lisandro Nieri (UCR).

Cámara de Senadores

En tanto, los senadores electos jurarán en sus cargos el próximo 28 de noviembre, según determinó la vicepresidenta Victoria Villarruel para los nuevos integrantes de la Cámara alta. Oficialmente asumirán el 10 de diciembre, junto a los diputados.

Ese día jurarán representantes de Chaco, ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En el Senado se espera que Patricia Bullrich, quien dejará el Ministerio de Seguridad, presida el bloque de La Libertad Avanza.