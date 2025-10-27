Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores en el Congreso y la Legislatura

Este domingo se eligieron 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales.

Con las elecciones 2025 de este domingo, quedaron definidos quiénes serán los nuevos diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales. En todos los casos tienen establecidas distintas fechas de asunción. En esta nota, te contamos cuándo asumirán tanto los miembros del Congreso de la Nación Argentina como los de la Legislatura de la Provincia de Mendoza.

Legisladores nacionales Se eligieron 127 Diputados nacionales (la mitad de la Cámara de Diputados) y 24 Senadores nacionales (un tercio del Senado). En el caso de la provincia de Mendoza fueron electos Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asensio.

Según el cronograma oficial, los legisladores electos asumirán sus cargos el miércoles 10 de diciembre de 2025 , fecha en la que deberán jurar ante la Constitución Nacional.

Ese día también se prevé la elección de autoridades de las Cámaras: a las 12 la elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados; a las 13 una sesión especial del Senado para ratificar su presidenta provisional y secretarios; a las 14 la firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos.

La puesta en funciones de los nuevos legisladores, por tanto, se produce antes del inicio de sesiones ordinarias (que abrirían el 1 de marzo de 2026) con la nueva conformación del Congreso. Legisladores provinciales de Mendoza En el ámbito de la Provincia de Mendoza, la situación es distinta. Para la Legislatura de la Provincia de Mendoza: 19 senadores y 24 diputados, asumirán el 1 de mayo. Conocé quiénes son los ganadores.

En el caso de los concejales, la fecha es la misma. Cabe aclarar que en Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia elegirán concejales el 22 de febrero de 2026.