José Alperovich fue sometido a cirugía por una complicación gastrointestinal

Operaron de urgencia a José Alperovich.

José Alperovich fue sometido a una operación por una complicación gastrointestinal y se encuentra internado en el Hospital Italiano. Según trascendió, la cirugía tuvo lugar en la tarde de este domingo, después de que el político presentara malestar.

Este domingo, dieron detalles del cuadro que presentó el exgobernador de la provincia de Tucumán que cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero, tras haber sido condenado a 16 años de prisión por haber violado a su sobrina.

José Alperovich operado por síntomas compatibles con apendicitis “A raíz, de una molestia gastrointestinal que sufrió, se iniciaron una serie de consultas. Ante los síntomas compatibles con apendicitis o alguna otra cuestión intestinal, se decidió trasladarlo a un sanatorio privado de primer nivel como es el Hospital Italiano”, indicó el periodista Guillermo Lobo de TN.

Acto seguido, el conductor remarcó que se trató de una urgencia. “Todo indica que fue operado por síntomas compatibles con apendicitis, pero aún no está confirmado. No estaba programado. En un inicio, su entorno asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta, pero todo se fue agudizando hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad”, señaló.