De qué se trata el "banco de olores" creado por el Gobierno nacional como base de datos forense

De qué se trata el "banco de olores", la base de datos forense que creará el Gobierno nacional.

El Ministerio de Seguridad del Gobierno nacional oficializó el primer protocolo unificado para la recolección y comparación de rastros odoríferos , es decir, una base de datos derivada de la detección de olores que realiza un perro adiestrado en investigaciones judiciales de todo el país.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 1341/2025, unifica criterios para todas las fuerzas federales, regula la recolección y preservación de muestras . Además busca garantizar mayor precisión en investigaciones judiciales de todo el país.

SIN ACUERDO Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto: qué propusieron las CTA y los empresarios

A través del Boletín Oficial El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

El protocolo fue elaborado con la participación de especialistas en odorología forense y técnicos de las distintas Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, a fin de armonizar las prácticas operativas con criterios científicos, técnicos y jurídicos compatibles con los estándares internacionales , explica la normativa.

El Protocolo Unificado de Actuación para la Recolección y Comparación de Rastros Odoríferos define los procedimientos adecuados para la especialidad que van desde el levantamiento de posibles rastros de olores en el lugar del hecho hasta el análisis comparativoen el laboratorio odorológico a fin de aplicar la metodología de línea de exploración, lo que permitirá vincular a un individuo conocido con un elemento o espacio determinado a través de indicios objetivos incorporados a la pesquisa.

Para esto, los organismos deberán adecuar las normas internas de cada una de las instituciones policiales y de seguridad federales. La implementación de esta medida "permitirá fortalecer la producción de prueba pericial odorológica en términos de confiabilidad y trazabilidad", indicó el Gobierno.

canes policia de mendoza.jpg Can de la Policía de Mendoza.

Cómo se recolectan los datos

Levantamiento directo: cuando el objeto que porta el olor puede ser secuestrado en su totalidad.

Levantamiento indirecto: se transfiere el olor mediante gasas, hisopos u otros soportes.

Levantamiento instrumental: usa dispositivos específicos, como la Unidad de Transferencia de Olores Humanos.

Qué es la odorología forense

La odorología forense constituye una herramienta científica especializada para la identificación humana a través de la detección y comparación de compuestos orgánicos volátiles presentes en objetos, estructuras, personas o cadáveres mediante el empleo de canes adiestrados y operadores cinotécnicos capacitados.

"En los últimos años, el desarrollo de esta técnica ha demostrado su eficacia en el marco de investigaciones criminales complejas al haber sido incorporada progresivamente en las prácticas forenses de diversas fuerzas policiales nacionales e internacionales", señala la resolución.

Con el avance científico-técnico de esta disciplina, "resulta indispensable establecer un protocolo unificado que regule y estandarice los procedimientos relacionados con la recolección, preservación, análisis y comparación de huellas odoríferas en el marco de investigaciones judiciales".