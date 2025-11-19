19 de noviembre de 2025
Javier Milei celebró los dos años del triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia: qué dijo

El presidente Javier Milei recordó su victoria en el balotaje en 2023. Habló de las promesas de campaña de aquel entonces y de la "máquina de impedir del statu-quo".

El presidente Javier Milei utilizó las redes sociales para recordar su triunfo en el balotaje del 19 de noviembre de 2023, cuando compitió en segunda vuelta contra el candidato del Frente de Todos, Sergio Massa, y pidió transitar "el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente".

A través de su cuenta de X, y a dos años del acontecimiento que lo convirtió en mandatario, hizo un posteo junto a una imagen en la que se lo ve abrazando a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"La Libertad Avanza. Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo".

Asimismo, Milei destacó: "Hoy, luego del respaldo en las urnas del pasado 26 de octubre, renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente. Viva la libertad, carajo".

La publicación incluyó una foto con Karina Milei, a quien el Gobierno nacional le atribuye la victoria en las elecciones nacionales legislativas. Desde aquel 26 de octubre, el Presidente dio inicio al segundo tramo de la gestión en el que espera aprobar el Presupuesto 2026 y diferentes reformas: laboral, triburaria y penal.

Triunfo de Javier Milei

En las elecciones 2023 de octubre, la ciudadanía argentina eligió en el balotaje al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, como presidente. Se impuso con el 55,73% de los votos, unos 15 millones de sufragios, prácticamente en todo el país, sobre el candidato peronista Sergio Massa. Fuente: NA.

