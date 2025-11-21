Presupuesto y reforma laboral: Karina Milei reunió al Gabinete y Diego Santilli busca aliados.

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, volvió a juntar a la mesa política para delinear la estrategia legislativa para el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, mientras Diego Santilli , ministro del Interior, sigue buscando apoyo de los gobernadores. El Gobierno nacional busca los votos para aprobar el Presupuesto y las reformas de "segunda generación".

Del encuentro participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem ; el asesor Santiago Caputo , Santilli, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo . Además de los proyectos en carpeta, dialogaron sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de reserva para que no se conozcan los avances del Consejo de Mayo, que se espera que presenten el informe definitivo el 15 de diciembre.

La idea del oficialismo es desdoblar las sesiones para tratar entre el 10 y el 31 de diciembre el Presupuesto 2026 y, en febrero, las reformas laboral, tributaria y penal.

Mientras tanto, Santilli sigue al frente de las negociaciones con los gobernadores . Luego de su paso por Mendoza y reunión con Alfredo Cornejo , este viernes se encontrará con Santiago del Estero, Gerardo Zamora , quien viene distanciándose del kirchnerismo.

Gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli Alfredo Cornejo y Diego Santilli. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Zamora controla siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca alinear. Versiones indican que el santiagueño podría formar un bloque aparte y así resquebrajar la bancada peronista que está al borde de perder su condición de primera minoría en la Cámara baja.

El martes, en tanto, el ministro del Interior visitará al misionero Hugo Passalacqua. El exgobernador de Misiones y el líder político de la provincia, Carlos Rovira, maneja cuatro diputados nacionales y dos senadores nacionales a los que la administración libertaria también quiere dando su voto positivo a la hora de tratar las próximas reformas.

Tras esa reunión, a Santilli le quedarán encuentros con sólo seis gobernadores para completar la primera ronda de audiencias con los 20 mandatarios provinciales que el año pasado firmaron el Pacto de Mayo. Así, restará entrevistarse con los mandatarios Claudio Vidal (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA). Fuente: NA/ La Nación.