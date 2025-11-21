21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Estrategia legislativa

Presupuesto y reforma laboral: Karina Milei reunió al Gabinete y Diego Santilli busca aliados

La mesa política volvió a juntarse de cara a las sesiones extraordinarias donde buscarán aprobar el Presupuesto y reformas de "segunda generación".

Presupuesto y reforma laboral: Karina Milei reunió al Gabinete y Diego Santilli busca aliados.
Presupuesto y reforma laboral: Karina Milei reunió al Gabinete y Diego Santilli busca aliados. NA
Por Sitio Andino Política

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, volvió a juntar a la mesa política para delinear la estrategia legislativa para el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, mientras Diego Santilli, ministro del Interior, sigue buscando apoyo de los gobernadores. El Gobierno nacional busca los votos para aprobar el Presupuesto y las reformas de "segunda generación".

Del encuentro participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo, Santilli, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Además de los proyectos en carpeta, dialogaron sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de reserva para que no se conozcan los avances del Consejo de Mayo, que se espera que presenten el informe definitivo el 15 de diciembre.

Lee además
cornejo cuestiono la falsa dicotomia estado-mercado y pidio un acuerdo politico amplio para crecer
Reunión del CFI

Cornejo cuestionó la "falsa dicotomía" Estado-mercado y pidió un acuerdo político amplio para crecer
El oficialismo, conforme con el amplio acompañamiento legislativo a la Ley de leyes.
Repercusiones

El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026: "Diez años ordenando las cuentas"

Diego Santilli busca apoyo en las provincias

Mientras tanto, Santilli sigue al frente de las negociaciones con los gobernadores. Luego de su paso por Mendoza y reunión con Alfredo Cornejo, este viernes se encontrará con Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien viene distanciándose del kirchnerismo.

Gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli
Alfredo Cornejo y Diego Santilli.

Alfredo Cornejo y Diego Santilli.

Zamora controla siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca alinear. Versiones indican que el santiagueño podría formar un bloque aparte y así resquebrajar la bancada peronista que está al borde de perder su condición de primera minoría en la Cámara baja.

El martes, en tanto, el ministro del Interior visitará al misionero Hugo Passalacqua. El exgobernador de Misiones y el líder político de la provincia, Carlos Rovira, maneja cuatro diputados nacionales y dos senadores nacionales a los que la administración libertaria también quiere dando su voto positivo a la hora de tratar las próximas reformas.

Tras esa reunión, a Santilli le quedarán encuentros con sólo seis gobernadores para completar la primera ronda de audiencias con los 20 mandatarios provinciales que el año pasado firmaron el Pacto de Mayo. Así, restará entrevistarse con los mandatarios Claudio Vidal (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA). Fuente: NA/ La Nación.

Temas
Seguí leyendo

Avanza el Tren de Cercanías en Mendoza: el doble respaldo del Senado para su concreción

Las duras críticas de uno de los tres senadores que votó en contra del Presupuesto de Cornejo

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

Presupuesto 2026: el Gobierno destinará $92 billones al pago de prestaciones sociales

El Gobierno nacional ultima negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto y las reformas

Qué es la coparticipación municipal y por qué se coló en el debate del Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

En una década, la inversión en Educación cayó en 19 provincias: qué ocurrió en Mendoza

Las Más Leídas

Un restaurante mendocino quedó entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina
RECONOCIMIENTO REGIONAL

Un restaurante mendocino entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Fuertes ráfagas

El paso del Zonda en Mendoza: ramas caídas, rutas cortadas y una pareja que salvó su vida de milagro

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.
Atención viajeros

En la previa al "finde XXL", el Paso Los Libertadores ya registra importantes demoras

Te Puede Interesar

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Por Soledad Maturano
Así quedó la camioneta que se accidentó en Godoy Cruz. Foto: Yemel Fil. 
demoras en el tránsito

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Por Pablo Segura
DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias.
Preocupante

DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias

Por Natalia Mantineo