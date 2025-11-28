La provincia de Mendoza ganó dos premios por las obras de la Panamericana y la Variante Palmira

Distinción especial para la provincia de Mendoza por obras viales.

Los premios otorgados a las obras viales de la provincia de Mendoza La Nueva Ruta Panamericana (RP 82) fue distinguida por la AAC como “ Obra vial provincial del año” . La intervención moderniza un tramo clave que conecta el Área Metropolitana con el piedemonte, mediante la incorporación de doble vía, intercambiadores, ciclovía, iluminación LED, veredas y calles colectoras. El proyecto —ejecutado por la empresa Paolini Hnos. y financiado a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— contribuye al desarrollo urbano, turístico y a la movilidad segura de uno de los corredores más utilizados de la provincia.

La Variante Palmira también fue reconocida por la AAC, pero como "Obra nacional vial del año". Con sus 36,5 km de extensión ya habilitados, esta traza permite desviar el tránsito pesado del corredor bioceánico internacional que, hasta ahora, pasaba por del Gran Mendoza, reducir recorridos, mejorar la seguridad vial y fortalecer el transporte comercial del Mercosur. La obra, ejecutada por Cartellone, conecta la Ruta Nacional 7, en Palmira y San Roque, con la Ruta Nacional 40, en Luján de Cuyo, generando un ahorro estimado de 25 km para vehículos de carga y transporte de larga distancia. image Las distinciones otorgadas por la AAC consolidan el rol de Mendoza como una provincia que avanza de manera sostenida en infraestructura vial estratégica, con impacto directo en la conectividad regional, la movilidad urbana y el desarrollo económico.

“Estos premios confirman que Mendoza no solo sostuvo la obra pública cuando casi nadie lo hacía, sino que además lo hizo con previsibilidad, con un cronograma de pagos único en el país y con proyectos de impacto real. La Nueva Panamericana y la Variante Palmira son ejemplos concretos: corredores que ordenan, integran, mejoran la seguridad vial y fortalecen la logística provincial. Son casi 100 millones de dólares invertidos para generar empleo, dinamizar la economía y elevar la calidad de vida de miles de mendocinos”, sostuvo luego de la premiación Marité Badui, subsecretaría de Infraestructura.

Por su parte, Osvaldo Romagnoli de Vialidad Provincial afirmó: “La Nueva Panamericana es un proyecto provincial ejecutado en un área de alta complejidad, que permitió ordenar el borde oeste y mejorar de forma sustancial la seguridad vial. La obra incorpora un sistema 2+2 con intercambiadores, viaductos, corrimiento de traza y defensas aluvionales, insertando una vía moderna en un entorno periurbano y revalorizando toda la zona.”

“Los comitentes y contratistas de obras viales presentaron 18 obras para ser analizadas por el comité elegido por el Consejo directivo de la AAC. Ambas obras son importantes desde el punto de vista técnico, superaron desafíos y con gran impacto social positivo. La primera resuelve con una sobre día problemas de seguridad vial y de conectividad del gran Mendoza. La segunda, que también indirectamente mejorará la circulación de la actual traza de la RN7, constituye una solución al tránsito pasante, gran parte internacional” afirmó Emma Albrieu, presidente de la ACC. image Asociación Argentina de Carreteras (AAC) La Asociación Argentina de Carreteras, fundada el 21 de julio de 1952, es una entidad civil sin fines de lucro que reúne a organismos viales, empresas constructoras, proveedores de equipamiento y asociaciones vinculadas al transporte. Bajo el lema “por más y mejores caminos”, trabaja en la investigación, difusión y promoción de políticas y tecnologías que mejoren el sistema vial del país. image Datos clave de las obras premiadas de la provincia de Mendoza Nueva Ruta Panamericana (RP 82) – Tramo II 8 km entre el Intercambiador La Tijera (empalme con el Corredor del Oeste y con Chacras de Coria) y la Rotonda Gobernador Ortiz.

Doble vía, intercambiadores, ciclovía, iluminación LED, veredas y calles colectoras.

Proyecto integral financiado por el BID.

Empresa: Paolini Hnos. Variante Palmira 36,5 km de extensión.

Conecta Ruta 7 (Palmira – San Martín) y San Roque (Maipú) con Ruta 40 en Luján de Cuyo.

Ahorro estimado de 25 km de recorrido.

Derivación del tránsito pesado y optimización del corredor bioceánico.

Empresa: José Cartellone Construcciones Civiles SA.