Gonzalo Antolín y un golpe inesperado en Mendoza: abandonó cuando era campeón del TN

El Peugeot 208 de Gonzalo Antolín detenido tras la rotura del motor que frustró su sueño de campeón.

Gonzalo Antolín vivió una definición tan emotiva como dolorosa en el Autódromo de San Martín : lideraba con claridad y estaba a minutos de ser campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional , pero una rotura de motor lo dejó sin gloria. Aun así, cerró una temporada enorme que lo consolidó entre los mejores del país.

El mendocino llegaba a la última fecha encendido : pole position, triunfo en la serie y un ritmo sólido que lo encaminaba directamente al título. Pero cuando transitaba la vuelta 7 y dominaba la final, su Peugeot 208 se quedó sin motor y la ilusión se desmoronó frente a su gente.

#Automovilismo #TN #TNenMendoza De la ilusión a la desazón... Gonzalo #Antolín dominó la clasificación y las series de la #C2 , pero la rotura del motor, hizo que se le escape la posibilidad de triunfar en su Mendoza natal. pic.twitter.com/DZACMERAkL

bien ahí F1: Franco Colapinto remontó desde los pits y cerró un sólido 14º puesto en el GP de Qatar

alegría inmenso Julián Santero al grito de campeón del TN Clase 3 en Mendoza: festejo local ante el triunfo de Canapino

El box vivió un golpe emocional fuerte. Lágrimas, silencio y frustración rodearon al piloto, que igualmente tuvo un gesto noble al pedir disculpas a quienes lo alentaron durante todo el fin de semana. Incluso Julián Santero se acercó a ofrecerle apoyo en un momento donde el destino fue implacable.

“Se hizo todo lo posible, pero los fierros dijeron que no.” Con esa frase, Gonzalo Antolín abrió un testimonio breve pero cargado de desazón minutos después de quedar afuera de la definición.

La injusticia presente en el automovilismo. Gonza Antolin tenía todo para salir campeón en la Clase 2 del TN pero rompió el motor y se quedo sin chances de campeonato. pic.twitter.com/MZ22kSyhXV

Luego agregó: “Estábamos con todo dado para ser campeón y se rompió el motor, así que nada que reprocharnos. Ganamos la pole, la serie y veníamos ganando la final… son cosas que pasan.”

Sobre lo que viene, el mendocino prefirió bajar la ansiedad: “El año que viene hay revancha… pero ahora quiero procesar todo esto y después veremos.” Y cerró con un mensaje simple, humano, todavía golpeado por el momento vivido: “Ahora a volver a casa y tomarse unos días.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CristianHB77/status/1995158405938635231&partner=&hide_thread=false ¡BAUTISTA DAMIANI CAMPEÓN!



El piloto del Toyota Yaris estuvo en el momento justo y se coronó como el gran campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional.



Gonzalo Antolín, Juan Pablo Pastori, Joaquín Cafaro y Nicolás Posco llegaron con chances y tuvieron problemas mecánicos. pic.twitter.com/Zcv3ULQX9P — Cristian Brossy (@CristianHB77) November 30, 2025

Damiani campeón y un cierre que deja revancha para el mendocino

El título finalmente quedó en manos de Bautista Damiani, que largó tercero, aprovechó el abandono de Antolín y ganó la final para consagrarse campeón con el Toyota Yaris. Pastori, Cafaro y Posco, también candidatos, sufrieron problemas mecánicos en una jornada cargada de dramatismo.

Pese al desenlace, Antolín demostró que su año fue superlativo. Fue protagonista en cada fecha, peleó la corona hasta el último metro y dejó claro que tiene argumentos para volver más fuerte. Su box lo entendió así: cuando regresó para saludar, lo recibió una ovación que reconoció su entrega y su crecimiento. En los fierros, las derrotas duelen, pero siempre hay revancha.