Paro de docentes universitarios: las clases en Mendoza se verán resentidas por una semana.

La Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC) , en un plenario de sus secretarías generales, resolvió convocar a un paro nacional de una semana de duración, en una escalada del conflicto con el Gobierno Nacional. La medida rige entre el 1 y 6 de diciembre .

La medida de fuerza, que afectará el normal dictado de clases en las universidades nacionales, se toma en respuesta directa a la decisión del Ejecutivo de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y de mantener congelado el aumento salarial correspondiente.

Paro docente en Mendoza: será por una semana, sin dictado de clases.

Condiciones desfavorables Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

Reclamo sindical Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

El gremio de docentes universitarios pone énfasis en que el incremento salarial adeudado a la fecha asciende al 43,95% , cifra que refleja la inflación registrada desde julio en adelante. Este porcentaje es crucial para evitar que los salarios del sector continúen por debajo de la línea de pobreza.

"El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza," afirmaron desde FADIUNC, reflejando la firmeza de la decisión adoptada por el Plenario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FADIUNC (@fadiunc_ch)

Reclamos clave y rechazo al presupuesto

El paro de una semana, que se suma a otras medidas de fuerza recientes en el sector universitario, tiene como principales motivaciones:

Incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: la suspensión o falta de aplicación de la Ley, aprobada por el Congreso, es señalada como un "incumplimiento grave" que desfinancia a las universidades públicas.

Aumento salarial congelado: se exige la aplicación inmediata del 43,95% de aumento para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

Rechazo al Presupuesto 2026: la federación también protesta contra la propuesta de presupuesto para el próximo año, que consideran insuficiente y que amenaza con la precarización de la educación superior pública.

FADIUNC, UNCUYO, marcha, profesores, manifestacion,paro.jpg Paro docente: sueldos congelados y ley de financiamiento, los motivos. Foto: Yemel Fil

El malestar entre los docentes es palpable, con reclamos no solo por la recomposición salarial, sino también por una convocatoria urgente a la paritaria salarial, la defensa de los derechos laborales conquistados y un rotundo rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La comunidad universitaria y los estudiantes se mantienen expectantes ante la duración y el impacto de esta medida, que busca presionar al Gobierno para que retome el diálogo y cumpla con los compromisos legales y salariales del sector.