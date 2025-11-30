Buenos Aires y la provincia de Mendoza fortalecen su alianza turística

El Ente de Turismo de Buenos Aires llevó a cabo en la provincia de Mendoza su clásica presentación del destino, donde se posicionó a la Ciudad como sede de grandes eventos musicales y deportivos . Además, se hizo un repaso de la agenda turística con la que cuenta el destino, durante todo el año.

El evento tuvo lugar en La Enoteca y estuvo encabezado por Lila Bacigalupo, directora General de Promoción Turística del Ente de Turismo de CABA . Además, contó con la participación de referentes mendocinos, como Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza; Alejandro Morillas, intendente de San Carlos; Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercado; Marianela Pivetta, directora de Legales y Registro del Ente Mendoza Turismo;

Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Mendoza; Felipe Rinaldo, subsecretario de Turismo de la comuna y representantes de diversas cámaras del sector.

En representación del sector privado de CABA, participaron ejecutivos de Buenos Aires Bus, Gray Line Argentina, Jardín Japonés, Grupo Summa y de Estuario del Plata.

"Para nosotros es muy importante que la última presentación de destino de 2025 sea en Mendoza, porque es un mercado estratégico en nuestro plan de promoción de la Ciudad. Nuestro objetivo es que cada mendocino sepa que Buenos Aires los recibe siempre con una agenda variada y atractiva que se sostiene durante todo el año”, sostuvo Lila Bacigalupo.

Por su parte, Mengarelli puso de manifiesto la importancia del trabajo que Mendoza y Buenos Aires desarrollan, durante todo el año, para la promoción de ambos destinos. "Nuestra alianza estratégica nos permite potenciar a Mendoza y a CABA, que lejos de competir entre sí, son complementarios".

image

Presentación de destino Buenos Aires

Al comienzo del evento, se llevó adelante un espacio de networking para que las agencias de viajes de Mendoza establecieran vínculos comerciales con emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la presentación, se hizo un repaso de los grandes atractivos de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, el Bus Turístico y la navegación por el Riachuelo. Además, se realizó una degustación de café a cargo de algunos de los bares notables porteños, de coctelería y se llevó adelante el clásico y esperado show de tango.

image

La provincia de Mendoza entre los principales mercados emisores de turistas

Cabe mencionar que Mendoza se encuentra entre los cuatro principales mercados emisores de turistas a Buenos Aires, con estadías que rondan entre 1 y 3 noches y una fuerte presencia en la hotelería local.

Según datos compartidos por el Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, los turistas mendocinos suelen viajar por ocio a la Ciudad y se destacan por su interés en recorrer los barrios y conocer sitios emblemáticos.

La ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.

Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.