30 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Turismo Federal

Buenos Aires y la provincia de Mendoza fortalecen su alianza turística

En un evento que reunió a funcionarios y referentes del turismo, la Ciudad exhibió sus principales atractivos y su variada oferta gastronómica en la provincia de Mendoza.

image
Por Sitio Andino Sociedad

El Ente de Turismo de Buenos Aires llevó a cabo en la provincia de Mendoza su clásica presentación del destino, donde se posicionó a la Ciudad como sede de grandes eventos musicales y deportivos. Además, se hizo un repaso de la agenda turística con la que cuenta el destino, durante todo el año.

El evento tuvo lugar en La Enoteca y estuvo encabezado por Lila Bacigalupo, directora General de Promoción Turística del Ente de Turismo de CABA. Además, contó con la participación de referentes mendocinos, como Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza; Alejandro Morillas, intendente de San Carlos; Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercado; Marianela Pivetta, directora de Legales y Registro del Ente Mendoza Turismo;

Lee además
Se prevén algunas tormentas este domingo en Mendoza. No se descarta granizo.
El clima

Tormentas aisladas, Zonda fuerte e inestabilidad: el pronóstico para este domingo en Mendoza
Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Mendoza; Felipe Rinaldo, subsecretario de Turismo de la comuna y representantes de diversas cámaras del sector.

image

En representación del sector privado de CABA, participaron ejecutivos de Buenos Aires Bus, Gray Line Argentina, Jardín Japonés, Grupo Summa y de Estuario del Plata.

"Para nosotros es muy importante que la última presentación de destino de 2025 sea en Mendoza, porque es un mercado estratégico en nuestro plan de promoción de la Ciudad. Nuestro objetivo es que cada mendocino sepa que Buenos Aires los recibe siempre con una agenda variada y atractiva que se sostiene durante todo el año”, sostuvo Lila Bacigalupo.

Por su parte, Mengarelli puso de manifiesto la importancia del trabajo que Mendoza y Buenos Aires desarrollan, durante todo el año, para la promoción de ambos destinos. "Nuestra alianza estratégica nos permite potenciar a Mendoza y a CABA, que lejos de competir entre sí, son complementarios".

image

Presentación de destino Buenos Aires

Al comienzo del evento, se llevó adelante un espacio de networking para que las agencias de viajes de Mendoza establecieran vínculos comerciales con emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la presentación, se hizo un repaso de los grandes atractivos de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, el Bus Turístico y la navegación por el Riachuelo. Además, se realizó una degustación de café a cargo de algunos de los bares notables porteños, de coctelería y se llevó adelante el clásico y esperado show de tango.

image

La provincia de Mendoza entre los principales mercados emisores de turistas

Cabe mencionar que Mendoza se encuentra entre los cuatro principales mercados emisores de turistas a Buenos Aires, con estadías que rondan entre 1 y 3 noches y una fuerte presencia en la hotelería local.

Según datos compartidos por el Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, los turistas mendocinos suelen viajar por ocio a la Ciudad y se destacan por su interés en recorrer los barrios y conocer sitios emblemáticos.

La ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.

Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

Temas
Seguí leyendo

Buscan unificar criterios para la explotación del litio: cuál podría ser el rol de Mendoza

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

Paro de docentes universitarios: las clases en Mendoza se verán resentidas por una semana

Tormentas, Zonda leve y descenso de la temperatura: el pronóstico para este sábado en Mendoza

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria

Mendoza llevó su modelo de minería sostenible a la Expo Internacional de Panamá

Un hito para el automovilismo provincial: un joven mendocino da el salto a la Fórmula 4

La Nación habilitó más vuelos: hacia qué destinos se podrá viajar desde Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de noviembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de noviembre

Las Más Leídas

Sophia Di Cataldo y María Florencia Linardelli son mendocinas e investigadoras del Conicet
Historias de vida

Mujeres mendocinas que hacen historia en la ciencia: investigación con impacto social y sanitario

Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino
Montaña segura

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque.
Fuerte accidente en el Sur

Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido

Te Puede Interesar

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería.
Iniciativas mineras

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería

Por Florencia Martinez del Rio
Los trabajadores de plataformas deben entragar  pedidios a destajo para obtener un ingreso razonable
Nuevos empleos

Trabajadores de plataformas: ¿Cuántos pedidos tienen que entregar para vivir?

Por Marcelo López Álvarez
Mendoza avanza con un modelo integrado de videovigilancia que combina centros de monitoreo, reconocimiento facial, entre otros
Tecnología y avances

Cómo funciona el sistema de monitoreo integrado en la seguridad de Mendoza

Por Carla Canizzaro