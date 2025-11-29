Tormentas, Zonda leve y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 29 de noviembre una jornada inestable , con nubosidad variable , posibilidad de lluvias y tormentas , y un descenso leve de la temperatura .

Según el informe oficial, desde el mediodía comenzará a ingresar circulación débil del sur , que abarcará toda la provincia durante la tarde, la noche y la madrugada del domingo.

Además, entre las 14 y las 20 , se registrará viento Zonda leve en Malargüe y el Valle de Uspallata , aunque sin la intensidad de otros episodios recientes.

Mientras tanto, en alta montaña se espera buen tiempo general , con cielo despejado durante todo el día.

La jornada amanecerá inestable en el este de la zona Este y en el este de la zona Sur, donde se podrían registrar precipitaciones matinales. Pero será durante la tarde cuando el tiempo comenzará a complicarse.

Desde las 14, se espera el inicio de la convección en el oeste del Valle de Uco, fenómeno que luego se desplazará hacia la zona Este y al Sur provincial. Esto podría derivar en tormentas con precipitaciones moderadas durante la tarde y la noche, con probabilidad de granizo, especialmente en sectores del Valle de Uco y del Sur.

granizo Rama Caída 31-10-25 (02) No se descarta la caída de granizo este sábado 29 de noviembre en Mendoza.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en la zona Sur, Norte y Este se ubicará alrededor de 18°C. La máxima, en tanto, alcanzará los 28°C en el llano.

