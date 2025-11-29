Tormentas, Zonda leve y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 29 de noviembre una jornada inestable, con nubosidad variable, posibilidad de lluvias y tormentas, y un descenso leve de la temperatura.
Habrá inestabilidad, lluvias y tormentas en varias zonas, con Zonda leve en algunos departamentos. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
Según el informe oficial, desde el mediodía comenzará a ingresar circulación débil del sur, que abarcará toda la provincia durante la tarde, la noche y la madrugada del domingo.
Además, entre las 14 y las 20, se registrará viento Zonda leve en Malargüe y el Valle de Uspallata, aunque sin la intensidad de otros episodios recientes.
Mientras tanto, en alta montaña se espera buen tiempo general, con cielo despejado durante todo el día.
La jornada amanecerá inestable en el este de la zona Este y en el este de la zona Sur, donde se podrían registrar precipitaciones matinales. Pero será durante la tarde cuando el tiempo comenzará a complicarse.
Desde las 14, se espera el inicio de la convección en el oeste del Valle de Uco, fenómeno que luego se desplazará hacia la zona Este y al Sur provincial. Esto podría derivar en tormentas con precipitaciones moderadas durante la tarde y la noche, con probabilidad de granizo, especialmente en sectores del Valle de Uco y del Sur.
En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en la zona Sur, Norte y Este se ubicará alrededor de 18°C. La máxima, en tanto, alcanzará los 28°C en el llano.