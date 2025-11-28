Luz y gas: el Gobierno nacional elimina la segmentación y aplicará un nuevo sistema de subsidios en 2026

El Gobierno nacional implementará a partir del 1° de enero de 2026 un nuevo esquema de subsidios a la electricidad y el gas en todo el país. La medida busca dejar atrás la segmentación por ingresos (bajos, medios y altos) y reemplazarla por un régimen único y simplificado .

De esta forma, habrá solo dos categorías: hogares que recibirán subsidios y hogares que no. Según el oficialismo, el objetivo es transparentar el precio real de los servicios y aumentar la proporción del gasto asumido por los usuarios.

A través del Boletín Oficial El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Canes adiestrados De qué se trata el "banco de olores" creado por el Gobierno nacional como base de datos forense

La Secretaría de Energía publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución con los lineamientos del nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF) .

Desde el primero de enero se implementará un nuevo esquema de subsidios para luz y gas

Para definir su implementación, el Gobierno abrió una consulta pública dirigida a la sociedad civil y a actores del sector, con el fin de recibir opiniones y observaciones. El proceso estará abierto por 15 días .

Quiénes podrán acceder al subsidio

Podrán recibir el subsidio los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 semanales. Los usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio de forma automática.

También se mantendrán las exclusiones por criterios patrimoniales: no podrán acceder quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales.

Debido al alto nivel de informalidad, el Estado continuará analizando el patrimonio de cada usuario para detectar posibles subsidios otorgados de manera indebida.

Qué cubrirá el Estado desde enero

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse cada mes mediante una declaración jurada.

En el caso de la electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño. Si exceden esos límites, pagarán el costo pleno por el consumo extra.

Hasta ahora, los subsidios cubrían el 100% del bloque de hasta 350 kWh mensuales para ingresos bajos y 250 kWh para ingresos medios. En la práctica, el Estado subsidiará un volumen mensual menor de electricidad. El costo promedio anual de la energía eléctrica residencial es de US$75 por kWh.

En el gas, el subsidio del 50% se aplicará solo entre abril y septiembre, cuando el consumo residencial se quintuplica por las bajas temperaturas. El resto del año, todos los usuarios pagarán el precio pleno, equivalente a US$3,80 por millón de BTU, sin bonificación.

Además, el Gobierno definió que el precio del gas residencial se mantenga estable durante todo el año, a diferencia de la industria y el comercio, donde sube a US$4,50 en invierno y baja a US$2,90 en verano. Los bloques de consumo subsidiado tampoco cambiarán, ya que contemplan las necesidades estacionales de cada región.

Subsidios durante el verano 2026

De manera excepcional, durante 2026 habrá una bonificación adicional del 25% en enero para ambos servicios. Así, ese mes la electricidad tendrá un subsidio total del 75%, y el gas —que no tiene subsidios en verano— contará con un descuento del 25%. Este plus disminuirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.

Según la Secretaría de Energía, con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda eléctrica, el 35% de los usuarios pagará una factura promedio menor a $22.000; el 66%, menos de $44.000; y el 81%, menos de $67.000.

En el caso del gas, durante el invierno, el 56% pagará menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000.