27 de noviembre de 2025
{}
A través del Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Jubilados que cobran el haber mínimo tendrán un aumento de $7.730, oficializado por el Gobierno nacional. Cuándo se cobra y cuánto será el total de diciembre.

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

 Por Soledad Maturano

A días de comenzar el último mes del año, el Gobierno nacional oficializó los nuevos aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lo formalizó este jueves a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025.

El incremento, como cada mes, se basa en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó 2,34%. Con esa actualización, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará de $333.150,65 en noviembre a $340.879,59 en diciembre.

En concreto, la suba para las jubilaciones mínimas será de $7.728,94, quedando el haber en $340.879,59. A ese monto, además, se sumará el bono de $70.000 y el aguinaldo de fin de año.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre 2025

En diciembre, los jubilados percibirán no sólo su salario actualizado y el último bono del año, sino también la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). La combinación de estos conceptos dejará un ingreso más elevado justo antes de las fiestas de fin de año.

jubilado fin de año caja navideña
Los jubilados percibirán en diciembre su segundo Salario Anual Complementario (SAC).

Los jubilados percibirán en diciembre su segundo Salario Anual Complementario (SAC).

En síntesis, los montos serán los siguientes:

Jubilados

  • Jubilación mínima: $581.319,38 (haber mínimo de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)
  • Jubilación máxima: $3.440.695,38 (haber de $2.293.796,92 + aguinaldo)

Pensionados

  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,5 (haber de $272.703,67 + bono + aguinaldo)
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,56 (haber de $238.615,71 + bono + aguinaldo)
  • PNC madre de siete hijos: $581.319,38 (equivalente al haber mínimo + bono + aguinaldo)

Calendario de pagos para jubilados en Diciembre 2025

Los titulares de haberes mínimos cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, mientras que quienes perciban montos superiores lo harán entre el 17 y el 23 de diciembre.

Fechas para las jubilaciones mínimas en Diciembre 2025:

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Fechas para las jubilaciones que superan el mínimo en Diciembre 2025:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre.
El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025
A través del Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Por Soledad Maturano