El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

A días de comenzar el último mes del año, el Gobierno nacional oficializó los nuevos aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares . La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lo formalizó este jueves a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025.

El incremento, como cada mes, se basa en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó 2,34% . Con esa actualización, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará de $333.150,65 en noviembre a $340.879,59 en diciembre.

En concreto, la suba para las jubilaciones mínimas será de $7.728,94, quedando el haber en $340.879,59. A ese monto, además, se sumará el bono de $70.000 y el aguinaldo de fin de año.

En diciembre, los jubilados percibirán no sólo su salario actualizado y el último bono del año, sino también la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) . La combinación de estos conceptos dejará un ingreso más elevado justo antes de las fiestas de fin de año.

jubilado fin de año caja navideña Los jubilados percibirán en diciembre su segundo Salario Anual Complementario (SAC).

En síntesis, los montos serán los siguientes:

Jubilados

Jubilación mínima: $581.319,38 (haber mínimo de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

$581.319,38 (haber mínimo de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo) Jubilación máxima: $3.440.695,38 (haber de $2.293.796,92 + aguinaldo)

Pensionados

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,5 (haber de $272.703,67 + bono + aguinaldo)

$479.055,5 (haber de $272.703,67 + bono + aguinaldo) Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,56 (haber de $238.615,71 + bono + aguinaldo)

$427.923,56 (haber de $238.615,71 + bono + aguinaldo) PNC madre de siete hijos: $581.319,38 (equivalente al haber mínimo + bono + aguinaldo)

Calendario de pagos para jubilados en Diciembre 2025

Los titulares de haberes mínimos cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, mientras que quienes perciban montos superiores lo harán entre el 17 y el 23 de diciembre.

Fechas para las jubilaciones mínimas en Diciembre 2025:

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

martes 9 de diciembre DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

viernes 12 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

lunes 15 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Fechas para las jubilaciones que superan el mínimo en Diciembre 2025: