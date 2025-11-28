28 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

La Dirección General de Escuelas dio a conocer el Calendario Escolar 2026. El inicio de clases está previsto para el miércoles 25 de febrero.

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas(DGE) confirmó que el inicio del Ciclo Lectivo 2026 para los niveles Inicial y Primario y Primer año del Secundario será el miércoles 25 de febrero, y no el lunes 23 de ese mes como podría esperarse. La decisión, que a simple vista parece una alteración del calendario habitual, responde a una estrategia pedagógica.

De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el objetivo es garantizar la equidad y el tiempo de Recuperación de Saberes de los estudiantes.

Si bien los feriados de Carnaval (inamovibles), caen el lunes 16 y martes 17 de febrero, son días no lectivos. Estas fechas coinciden plenamente con las semanas de Intensificación y Fortalecimiento de Trayectorias, lapso destinado a que miles de estudiantes rindan exámenes y recuperen contenidos adeudados del ciclo anterior.

Por ello, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar, indicaron a este medio que "para asegurar que los alumnos que necesitan apoyo cuenten con la totalidad de los días hábiles previstos para este período, las jornadas del lunes 23 y martes 24 de febrero serán utilizadas para compensar los dos días (16 y 17) perdidos por los feriados".

De esta manera, la postergación del inicio del ciclo regular hasta el miércoles 25 de febrero permite que el período de apoyo no se vea truncado, maximizando las posibilidades de promoción de los estudiantes.

La DGE resolvió priorizar a los alumnos con trayectorias educativas pendientes.

De este modo, el calendario oficial queda de la siguiente manera:

  • 10 de Febrero: presentación de docentes e inicio del período de Recuperación de Saberes.

  • 16 y 17 de Febrero: feriados de Carnaval (días a compensar).

  • 23 y 24 de Febrero: días de compensación y cierre del Período de Intensificación.

  • 25 de Febrero: inicio de clases (Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias).

  • 2 de Marzo: inicio de clases (Segundo a Sexto Año de Secundaria).

