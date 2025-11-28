Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que el inicio del Ciclo Lectivo 2026 para los niveles Inicial y Primario y Primer año del Secundario será el miércoles 25 de febrero , y no el lunes 23 de ese mes como podría esperarse. La decisión, que a simple vista parece una alteración del calendario habitual, responde a una estrategia pedagógica.

De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el objetivo es garantizar la equidad y el tiempo de Recuperación de Saberes de los estudiantes.

El calendario escolar de febrero de 2026 presentó un conflicto de fechas que la DGE resolvió priorizar a los alumnos con trayectorias educativas pendientes.

Si bien los feriados de Carnaval (inamovibles), caen el lunes 16 y martes 17 de febrero, son días no lectivos. Estas fechas coinciden plenamente con las semanas de Intensificación y Fortalecimiento de Trayectorias , lapso destinado a que miles de estudiantes rindan exámenes y recuperen contenidos adeudados del ciclo anterior.

Por ello, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar, indicaron a este medio que "para asegurar que los alumnos que necesitan apoyo cuenten con la totalidad de los días hábiles previstos para este período, las jornadas del lunes 23 y martes 24 de febrero serán utilizadas para compensar los dos días (16 y 17) perdidos por los feriados".

De esta manera, la postergación del inicio del ciclo regular hasta el miércoles 25 de febrero permite que el período de apoyo no se vea truncado, maximizando las posibilidades de promoción de los estudiantes.

Programa para aprender a Programar.jfif La DGE resolvió priorizar a los alumnos con trayectorias educativas pendientes.

De este modo, el calendario oficial queda de la siguiente manera: