12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Índice de Precios al Consumidor

La inflación a nivel nacional se mantuvo en dos puntos y la interanual supera el 30%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó los números de octubre. Conocé los datos.

La inflación a nivel nacional se mantuvo en dos puntos y la interanual supera el 30%

La inflación a nivel nacional se mantuvo en dos puntos y la interanual supera el 30%

Por Sitio Andino Economía

La inflación de octubre se mantuvo en dos puntos y superó a la de septiembre, según los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, la variación interanual se ubicó en el 31,3%, mientras que la acumulada, 24,8%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre fue de 2,1%, después de cuatro meses por debajo de los dos puntos, mientras que en octubre fue de 2,3%. El pico más alto del año fue de 3,7% en el mes de marzo.

Lee además
Una familia requiere en Mendoza 447 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,4 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza fue la más alta de los últimos seis meses
G5k3o06XUAAAzl-

Qué rubros sufrieron más la inflación

El transporte fue el sector que más incrementos percibió, con un 3,5%, mientras que en segundo lugar se ubicó el segmento de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con 2,8%. En tercer puesto, "Bienes y servicios varios" registró un aumento de 2,4%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1988683983404822716&partner=&hide_thread=false

Los sectores que menos subas tuvieron (1,6%) fueron "Recreación y cultura" y "Equipamiento y mantenimiento del hogar". El segmento de "Educación" tuvo 1,7% de incremento y "Salud" 1,8%.

G5k3O8aW8AABKV9
Temas
Seguí leyendo

Inflación de octubre 2025: el INDEC publica hoy el dato y hay expectativa por parte del Gobierno

Presupuesto 2026: mantendrán congelado el bono a jubilados y los aumentos serán solo por inflación

Amazon lanza Bazaar, la app que compite con Shein y Temu en Argentina

Con los gobernadores de la "Mesa del cobre", Mendoza será centro del debate sobre minerales críticos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre de 2025

Tasaciones de propiedades: la Cámara Inmobiliaria de Mendoza explica cómo se le pone precio a un inmueble

Minería en red: Mendoza se consolida como punto de encuentro para la nueva generación de servicios

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en noviembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 12 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la liga argentina 2025
Definición

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la Liga Argentina 2025

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La docente de 31 años fue encontrada sin vida dentro de una camioneta Fiat Fiorino blanca  video
Dolor

Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 447 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,4 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza fue la más alta de los últimos seis meses

Por Facundo La Rosa
El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro