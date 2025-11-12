La inflación a nivel nacional se mantuvo en dos puntos y la interanual supera el 30%

La inflación de octubre se mantuvo en dos puntos y superó a la de septiembre, según los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, la variación interanual se ubicó en el 31,3%, mientras que la acumulada, 24,8%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre fue de 2,1%, después de cuatro meses por debajo de los dos puntos, mientras que en octubre fue de 2,3%. El pico más alto del año fue de 3,7% en el mes de marzo.

Qué rubros sufrieron más la inflación El transporte fue el sector que más incrementos percibió, con un 3,5%, mientras que en segundo lugar se ubicó el segmento de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con 2,8%. En tercer puesto, "Bienes y servicios varios" registró un aumento de 2,4%.

El IPC Nacional registró una variación de 2,3% en octubre, con una inflación núcleo de 2,2% y una variación de 2,8% y 2,6% en las categorías estacionales y reguladas.

La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,3%, registrándose dieciocho meses consecutivos de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2025



La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,3%, registrándose dieciocho meses consecutivos de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2025 Los sectores que menos subas tuvieron (1,6%) fueron "Recreación y cultura" y "Equipamiento y mantenimiento del hogar". El segmento de "Educación" tuvo 1,7% de incremento y "Salud" 1,8%.

