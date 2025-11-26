26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
SIN ACUERDO

Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto: qué propusieron las CTA y los empresarios

Por falta de acuerdo, el Gobierno nacional definirá el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto. Qué propusieron sindicatos y empresarios.

El Gobierno fija el salario mínimo de diciembre y establece aumentos para 2025.

El Gobierno fija el salario mínimo de diciembre y establece aumentos para 2025.

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional anunció que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por decreto, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre las partes que participaron de la reunión iniciada hoy a las 12.30. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores llegaron con propuestas distintas, lo que impidió avanzar hacia una resolución conjunta.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, planteó un piso de $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma reclamó $736.000, “por encima de la línea de indigencia”.

Lee además
Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región: de cuánto es en dólares
PREOCUPACIÓN

Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región: de cuánto es en dólares
Minería: Diputados aprobaron tres proyectos claves para el desarrollo en Mendoza
Legislatura

Diputados aprobó tres proyectos claves para el desarrollo de la minería en Mendoza

Por su parte, el sector empresarial propuso un aumento a $326.000 de manera inmediata y $349.000 desde abril del próximo año.

billete-10mil.jpg
Por falta de acuerdo entre las propuestas de las CTA, CGT y empresarios, el Gobierno resolvió establecer el nuevo SMVM por decreto.

Por falta de acuerdo entre las propuestas de las CTA, CGT y empresarios, el Gobierno resolvió establecer el nuevo SMVM por decreto.

Salario Mínimo, Vital y Móvil: el Gobierno lo definirá por decreto

“Tras un cuarto intermedio y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo aplicó siempre el mismo criterio: fijar el SMVM en línea con la propuesta empresaria”, señalaron desde la CTA Autónoma.

El secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, afirmó que el Gobierno de Milei, “en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto con el despotismo que lo caracteriza desde el inicio de su mandato”.

“Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, sostuvo el dirigente gremial.

Movilización de las CTA y organizaciones sociales

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a diversas organizaciones sociales, se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, para exigir que el ingreso básico se equipare al costo de la Canasta Básica Total.

Entre los reclamos también se incluyeron un bono de fin de año, la actualización de los programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario, entre otros puntos/ Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre de 2025

Argentina tendrá su primer vuelo directo a China: así será la ruta comercial más larga del mundo

Récord histórico en el comercio electrónico: los productos más despachados en octubre 2025

Se presenta en Mendoza el Plan Estratégico para la industria metalúrgica

ANSES: quiénes cobran este miércoles 26 de noviembre de 2025

La Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental obtuvo la certificación ISO 9001

Mercados en alerta: el dólar se despierta y Wells Fargo advierte sobre vulnerabilidad argentina

Inteligencia Artificial en el ámbito laboral: qué piensan los argentinos y qué hacen las empresas

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 26 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina
Efeméride provincial

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva
Grave cuadro

Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva

Te Puede Interesar

Minería: Diputados aprobaron tres proyectos claves para el desarrollo en Mendoza
Legislatura

Diputados aprobó tres proyectos claves para el desarrollo de la minería en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Por Cecilia Zabala
El Gobierno fija el salario mínimo de diciembre y establece aumentos para 2025.
SIN ACUERDO

Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto: qué propusieron las CTA y los empresarios

Por Sitio Andino Economía