Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto: qué propusieron las CTA y los empresarios

El Gobierno nacional anunció que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por decreto , luego de que no se alcanzara un acuerdo entre las partes que participaron de la reunión iniciada hoy a las 12.30. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores llegaron con propuestas distintas, lo que impidió avanzar hacia una resolución conjunta.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la Central de Trabajadores , al igual que la CGT , planteó un piso de $553.000 a partir de abril de 2026 , mientras que la CTA Autónoma reclamó $736.000 , “por encima de la línea de indigencia”.

Por su parte, el sector empresarial propuso un aumento a $326.000 de manera inmediata y $349.000 desde abril del próximo año.

“Tras un cuarto intermedio y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto . Durante los dos años de gestión de Javier Milei , el Ejecutivo aplicó siempre el mismo criterio: fijar el SMVM en línea con la propuesta empresaria”, señalaron desde la CTA Autónoma .

Por falta de acuerdo entre las propuestas de las CTA, CGT y empresarios, el Gobierno resolvió establecer el nuevo SMVM por decreto.

El secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, afirmó que el Gobierno de Milei, “en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto con el despotismo que lo caracteriza desde el inicio de su mandato”.

“Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, sostuvo el dirigente gremial.

Movilización de las CTA y organizaciones sociales

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a diversas organizaciones sociales, se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, para exigir que el ingreso básico se equipare al costo de la Canasta Básica Total.

Entre los reclamos también se incluyeron un bono de fin de año, la actualización de los programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario, entre otros puntos