Cayeron las ventas en supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas

Las ventas en supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas cayeron en septiembre. De esta manera, continúa la tendencia negativa, mientras el consumo sigue sin repuntar. Los datos pertenecen al último informe que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Qué pasó en supermercados
Durante el noveno mes del año, las ventas cayeron 0,8% interanual y 0,2% respecto a agosto. En lo que va del año presentó una variación creciente de 2,7% respecto a igual período de 2024.
Ventas totales a precios corrientes: $1.962.362.995 (+23,8% internaual).
Ticket promedio: $30.099 (+31,2% interanual).
Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (53,4%), Carnes (45,2%), Alimentos preparados y rotisería (35,2%) y Otros (34,8%) fueron los grupos de artículos con los aumentos más significativos en la variación contra el mismo mes del año anterior.
El 44,1% de los pagos se efectuó con tarjeta de crédito. En segundo lugar quedó la de débito, con el 26,4%, seguida por efectivo (16,2%) y otros medios de pago (13,3%).
En septiembre, las ventas en los centros de compras bajaron 3,4% interanual.
A precios constantes, alcanzó un total de $5.770.700.
A precios corrientes, alcanzó un total de $486.913.888 (+18,9% interanual).
Indumentaria, calzado y marroquinería (35,3%), Patio de comidas, alimentos y kioscos (17,8%), Ropa y accesorios deportivos (13,6%) y Electrónicos, electrodomésticos y computación (10,3%) lideraron las ventas a precios corrientes.