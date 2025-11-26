Cayeron las ventas en supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas en septiembre

Por Sitio Andino Economía







Las ventas en supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas cayeron en septiembre. De esta manera, continúa la tendencia negativa, mientras el consumo sigue sin repuntar. Los datos pertenecen al último informe que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

supermercado compra pagar pago tarjeta Las ventas caen y el consumo no se incrementa. Qué pasó en supermercados Durante el noveno mes del año, las ventas cayeron 0,8% interanual y 0,2% respecto a agosto. En lo que va del año presentó una variación creciente de 2,7% respecto a igual período de 2024.

Ventas totales a precios corrientes: $1.962.362.995 (+23,8% internaual).

$1.962.362.995 (+23,8% internaual). Ticket promedio: $30.099 (+31,2% interanual).

$30.099 (+31,2% interanual). Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (53,4%), Carnes (45,2%), Alimentos preparados y rotisería (35,2%) y Otros (34,8%) fueron los grupos de artículos con los aumentos más significativos en la variación contra el mismo mes del año anterior.

(53,4%), (45,2%), (35,2%) y (34,8%) fueron los grupos de artículos con los aumentos más significativos en la variación contra el mismo mes del año anterior. El 44,1% de los pagos se efectuó con tarjeta de crédito. En segundo lugar quedó la de débito, con el 26,4%, seguida por efectivo (16,2%) y otros medios de pago (13,3%). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1993756813280636934&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Supermercados: las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito representaron el 44,1% de las ventas totales en septiembre de 2025https://t.co/USVm3ujRG8 pic.twitter.com/AWzbffz630 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 26, 2025 La situación en shoppings En septiembre, las ventas en los centros de compras bajaron 3,4% interanual.

A precios constantes, alcanzó un total de $5.770.700.

alcanzó un total de $5.770.700. A precios corrientes , alcanzó un total de $486.913.888 (+18,9% interanual).

, alcanzó un total de $486.913.888 (+18,9% interanual). Indumentaria, calzado y marroquinería (35,3%), Patio de comidas, alimentos y kioscos (17,8%), Ropa y accesorios deportivos (13,6%) y Electrónicos, electrodomésticos y computación (10,3%) lideraron las ventas a precios corrientes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1993757176779952485&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Centros de compras: las ventas bajaron 3,4% interanual en septiembre de 2025 https://t.co/idXunhxYOa pic.twitter.com/M6MQB0QRIN — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 26, 2025 Las ventas autoservicios mayoristas en septiembre Las ventas cayeron 13,1% interanual y 5,2% respecto de agosto. En el acumulado de los nueves meses cayó 7,4% en comparación con el mismo período del 2024.

Ventas totales a precios corrientes: $287.852.667 (+7,9% interanual).

$287.852.667 (+7,9% interanual). Ticket promedio: $36.959 (+11,5% interanual).

$36.959 (+11,5% interanual). Carnes (29,9%), Panadería (15,6%), Bebidas (13,3%) y Almacén (12,4%) fueron los rubros con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior.

(29,9%), (15,6%), (13,3%) y (12,4%) fueron los rubros con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior. El 32,9% de los pagos se realizaron con otros medios de pago. En segundo lugar quedó la tarjeta de crédito, con el (28,3%), seguida por efectivo (22,7%) y la tarjeta de débito (16,2%). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1993757014942511407&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 13,1% interanual en septiembre de 2025 y 5,2% respecto de agosto https://t.co/I8Qg0v7Nlj pic.twitter.com/3vYEmCDcyf — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 26, 2025